Новые тренды, направленные на похудение, нередко захватывают социальные сети. Среди них выделяется метод 30–30–30. Он вызывает оживленные споры. Одни считают его пустой модой, а другие находят в нем рациональное зерно. Стоит разобраться, действительно ли этот режим питания и физической активности заслуживает внимания.
Систему 30–30–30 нельзя назвать полноценной диетой. Скорее, это утренний ритуал для улучшения здоровья. Суть его проста:
Через 30 минут после пробуждения нужно съесть 30 граммов белка. Далее, выделить 30 минут на умеренные кардионагрузки.
Сторонники метода утверждают, что такой завтрак снижает тягу к нездоровой пище, а физическая активность задает тон всему дню. Один из главных плюсов системы – простота. Не нужно высчитывать калории и готовить сложные блюда. Завтрак с высоким содержанием белка поддерживает стабильный уровень сахара в крови, что помогает дольше сохранять чувство сытости и контролировать аппетит.
Утренние кардиотренировки имеют следующие преимущества:
-
Стимулируют кровообращение.
-
Помогают придерживаться регулярного графика физической активности.
-
Увеличивают шанс достижения нормы в 150 минут умеренных упражнений в неделю, рекомендованных медиками.
Подходит ли методика для похудения? Тут мнения разделились. Пользователи социальных сетей активно делятся успехами, однако научных доказательств эффективности системы пока нет. Диетологи подчеркивают, что лучший режим питания – тот, который можно соблюдать без стресса. Если человеку комфортно придерживаться метода 30–30–30, то его стоит попробовать.
Чтобы извлечь максимальную пользу, начните с белкового завтрака, которые включает один из вариантов продуктов:
-
Творог – 1 ¼ чашки (200 г).
-
Греческий йогурт – 1 ½ чашки.
-
2 яйца и 3 белка.
-
Куриная грудка, тунец или лосось – 120 г.
Кардиотренировки (30 минут) могут включать следующие занятия:
-
Быстрая ходьба.
-
Плавание.
-
Езда на велосипеде.
-
Танцы.
-
Занятия на эллиптическом тренажере.
-
Гребля.
-
Подъем по лестнице.
У метода 30–30-30 существуют слабые стороны:
-
Подходит не всем. Людям, которые ограничены по времени утром, сложно приготовить белковый завтрак или найти полчаса на тренировку.
-
Нет рекомендаций на весь день. Если в остальное время рацион будет состоять из фастфуда, то утренние усилия окажутся напрасными.
