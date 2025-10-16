Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диета 30–30–30: в чём её суть и насколько она эффективна 0 269

Люблю!
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диета 30–30–30: в чём её суть и насколько она эффективна

Новые тренды, направленные на похудение, нередко захватывают социальные сети. Среди них выделяется метод 30–30–30. Он вызывает оживленные споры. Одни считают его пустой модой, а другие находят в нем рациональное зерно. Стоит разобраться, действительно ли этот режим питания и физической активности заслуживает внимания.

Систему 30–30–30 нельзя назвать полноценной диетой. Скорее, это утренний ритуал для улучшения здоровья. Суть его проста:

Через 30 минут после пробуждения нужно съесть 30 граммов белка. Далее, выделить 30 минут на умеренные кардионагрузки.

Сторонники метода утверждают, что такой завтрак снижает тягу к нездоровой пище, а физическая активность задает тон всему дню. Один из главных плюсов системы – простота. Не нужно высчитывать калории и готовить сложные блюда. Завтрак с высоким содержанием белка поддерживает стабильный уровень сахара в крови, что помогает дольше сохранять чувство сытости и контролировать аппетит.

Утренние кардиотренировки имеют следующие преимущества:

  • Стимулируют кровообращение.

  • Помогают придерживаться регулярного графика физической активности.

  • Увеличивают шанс достижения нормы в 150 минут умеренных упражнений в неделю, рекомендованных медиками.

Подходит ли методика для похудения? Тут мнения разделились. Пользователи социальных сетей активно делятся успехами, однако научных доказательств эффективности системы пока нет. Диетологи подчеркивают, что лучший режим питания – тот, который можно соблюдать без стресса. Если человеку комфортно придерживаться метода 30–30–30, то его стоит попробовать.

Чтобы извлечь максимальную пользу, начните с белкового завтрака, которые включает один из вариантов продуктов:

  • Творог – 1 ¼ чашки (200 г).

  • Греческий йогурт – 1 ½ чашки.

  • 2 яйца и 3 белка.

  • Куриная грудка, тунец или лосось – 120 г.

Кардиотренировки (30 минут) могут включать следующие занятия:

  • Быстрая ходьба.

  • Плавание.

  • Езда на велосипеде.

  • Танцы.

  • Занятия на эллиптическом тренажере.

  • Гребля.

  • Подъем по лестнице.

У метода 30–30-30 существуют слабые стороны:

  • Подходит не всем. Людям, которые ограничены по времени утром, сложно приготовить белковый завтрак или найти полчаса на тренировку.

  • Нет рекомендаций на весь день. Если в остальное время рацион будет состоять из фастфуда, то утренние усилия окажутся напрасными.

Читайте нас также:
#здоровье #диета
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Больше не придется покупать: готовим сыр дома за 15 минут
Изображение к статье: Больше не придется покупать: готовим сыр дома за 15 минут
Обошла Париж и Афины: туристы назвали самую красивую столицу мира
Изображение к статье: Обошла Париж и Афины: туристы назвали самую красивую столицу мира
ВОЗ бьёт тревогу: каждая шестая бактериальная инфекция в мире устойчива к антибиотикам
Изображение к статье: ВОЗ бьёт тревогу: каждая шестая бактериальная инфекция в мире устойчива к антибиотикам
Согреться осенью: топ-10 жарких стран для отпуска в ноябре
Изображение к статье: Согреться осенью: топ-10 жарких стран для отпуска в ноябре
Изображение к статье: Осторожно: перформативный мужчина! Кто это и почему о нем говорят все?
Осторожно: перформативный мужчина! Кто это и почему о нем говорят все? 184
Изображение к статье: Что лечит дыня: 6 полезных свойств, о которых мало кто слышал
Что лечит дыня: 6 полезных свойств, о которых мало кто слышал 175
Изображение к статье: На вашу голову: как правильно выбрать шампунь в холодный сезон
На вашу голову: как правильно выбрать шампунь в холодный сезон 45
Изображение к статье: Четыре вещи, которые действительно пригодятся в старости — важно помнить
Четыре вещи, которые действительно пригодятся в старости — важно помнить 472

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2462
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 23
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1981
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 67
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей 109
Изображение к статье: Наш мощный биологический компьютер. Иконка видео
Техно
В Джорджтаунском университете раскрыли главную тайну мозга 33
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2462
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 23
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1981

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео