Новые тренды, направленные на похудение, нередко захватывают социальные сети. Среди них выделяется метод 30–30–30. Он вызывает оживленные споры. Одни считают его пустой модой, а другие находят в нем рациональное зерно. Стоит разобраться, действительно ли этот режим питания и физической активности заслуживает внимания.

Систему 30–30–30 нельзя назвать полноценной диетой. Скорее, это утренний ритуал для улучшения здоровья. Суть его проста:

Через 30 минут после пробуждения нужно съесть 30 граммов белка. Далее, выделить 30 минут на умеренные кардионагрузки.

Сторонники метода утверждают, что такой завтрак снижает тягу к нездоровой пище, а физическая активность задает тон всему дню. Один из главных плюсов системы – простота. Не нужно высчитывать калории и готовить сложные блюда. Завтрак с высоким содержанием белка поддерживает стабильный уровень сахара в крови, что помогает дольше сохранять чувство сытости и контролировать аппетит.

Утренние кардиотренировки имеют следующие преимущества:

Стимулируют кровообращение.

Помогают придерживаться регулярного графика физической активности.

Увеличивают шанс достижения нормы в 150 минут умеренных упражнений в неделю, рекомендованных медиками.

Подходит ли методика для похудения? Тут мнения разделились. Пользователи социальных сетей активно делятся успехами, однако научных доказательств эффективности системы пока нет. Диетологи подчеркивают, что лучший режим питания – тот, который можно соблюдать без стресса. Если человеку комфортно придерживаться метода 30–30–30, то его стоит попробовать.

Чтобы извлечь максимальную пользу, начните с белкового завтрака, которые включает один из вариантов продуктов:

Творог – 1 ¼ чашки (200 г).

Греческий йогурт – 1 ½ чашки.

2 яйца и 3 белка.

Куриная грудка, тунец или лосось – 120 г.

Кардиотренировки (30 минут) могут включать следующие занятия:

Быстрая ходьба.

Плавание.

Езда на велосипеде.

Танцы.

Занятия на эллиптическом тренажере.

Гребля.

Подъем по лестнице.

У метода 30–30-30 существуют слабые стороны: