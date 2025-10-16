Правильное построение утренних привычек способно существенно улучшить настроение, самочувствие и общую продуктивность. Подтверждение этому нашли ученые Вестминстерского университета в своих исследованиях.

Эксперт: Елена Царева, врач-сомнолог, невролог

Правильный сон

Царева подчёркивает: важен индивидуальный подход к продолжительности сна. Кому-то достаточно 4–5 часов, а другим нужны все 12.

«Необходимо подобрать оптимальное время для сна именно для себя и придерживаться его регулярно. Режим можно наладить за пару недель. Если вставать в одно и то же время и в будни, и в выходные — утро будет начинаться легко», — объяснила эксперт.

Зарядка

Сомнолог рекомендует первые 15 минут после пробуждения провести в постели, а затем вставать. Для окончательного пробуждения полезно выпить кофе. Через 15 минут после этого следует выполнить лёгкую зарядку продолжительностью 10–15 минут. Этого достаточно, чтобы разогнать кровь и избавиться от сонливости.

Завтрак

Эксперт советует не ограничиваться лишь кофе и обязательно завтракать.

«Если человек привьёт себе привычку завтракать в одно и то же время, вставать станет проще: к этому моменту организм будет ощущать голод. Это помогает приучить себя к более ранним подъёмам и быть бодрым после пробуждения», — добавила Царева.

Источник: mir24