Когда политика сильнее совести: почему люди оправдывают «своих»

Люблю!
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Когда политика сильнее совести: почему люди оправдывают «своих»

Американские учёные выяснили, что политические взгляды нередко оказываются для человека важнее моральных принципов. Как сообщает Naked Science, большинство людей готовы закрыть глаза на аморальные поступки, если их совершают единомышленники.

Что показало исследование

В опросах, охватывающих разные возрастные и идеологические группы, выяснилось: люди одинаково склонны оправдывать «своих» и осуждать «чужих», даже если поступки одни и те же. Более того, опрошенные нередко признавались, что готовы сами нарушить моральные нормы, если это поможет «своей стороне».

Почему так происходит

Учёные считают, что политические убеждения для многих становятся частью личной идентичности. Когда мораль вступает в противоречие с политической лояльностью, человек выбирает то, что ближе к его «я». В результате политика начинает диктовать поведение сильнее, чем принципы добра и зла.

Исследователи отмечают, что этот феномен частично объясняет, почему в политике так легко приживаются «грязные технологии» и манипуляции.

Источник

#психология
Редакция BB.LV
