Почему женщины падают с лестниц чаще мужчин: исследование объясняет 0 258

Люблю!
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему женщины падают с лестниц чаще мужчин: исследование объясняет

Американские учёные из университета Пердью выяснили, что женщины в четыре раза чаще мужчин получают травмы при падении с лестниц. Как сообщает PLOS ONE, всё дело не только в обуви, но и в особенностях поведения.

Главные причины

Анализ видеозаписей 2 400 человек показал: большинство падений происходят из-за невнимательности. Люди отвлекаются на гаджеты, не держатся за перила и не смотрят под ноги.

Женские привычки, повышающие риск

Исследователи отметили, что женщины чаще совмещают несколько действий — например, пишут сообщение и поправляют волосы, держа занятыми обе руки. Добавьте к этому каблуки и тяжелые сумки — и потеря равновесия становится почти неизбежной.

Мужчины же чаще травмируются из-за бравады — прыгают через ступеньки или спешат, не глядя под ноги.

Эксперты напоминают: простые меры безопасности — держаться за перила, смотреть под ноги и не использовать телефон на лестнице — значительно снижают риск падений.

#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
