Он может казаться идеальным: стильно одет, красиво говорит и хорошо зарабатывает. Но за этой картинкой часто скрывается игра на публику. В соцсетях этот типаж уже обсуждают как новую ловушку в отношениях.

Представь, что ты знакомишься с симпатичным парнем: он в стильной винтажной куртке, с проводными наушниками в ушах и идеально уложенными волосами. Разговор идет легко: он рассуждает о феминизме, советует прочитать интересные книги, обсуждает артхаусные фильмы и делится рецептом самой вкусной пасты.

Кажется, будто это идеальный друг и парень в одном флаконе. Но спустя время выясняется, что все это было лишь маской — тщательно выстроенным образом, который помог ему в два счета произвести потрясающее впечатление. Итак, знакомься, перед нами перформативный мужчина. Парень-актер, который играет роль «правильного» и «прогрессивного», но в реальности часто оказывается совсем другим.

Откуда взялся термин «перформативный мужчина»?

Все началось с шуток в соцсетях про актера Джейкоба Элорди — того самого красавчика-звезду из сериала «Эйфория». Его образ «правильного мальчика Голливуда» выглядел слишком безупречно: он и феминист, и интеллектуал, и икона стиля. Но со временем поклонницы стали замечать все больше противоречий. Чего стоят только слухи об изменах, странные заявления, несоответствие слов и действий.

Так Элорди стал своеобразным символом «перформативности» — нового образа эмоционально недоступного мужчины в притягательной «обертке». Теперь любой парень, который явно играет в «идеального», рискует попасть под это определение.

Почему это вообще проблема?

Скажем сразу: дело вовсе не в том, что парни не должны читать романы Салли Руни или пить матчу на завтрак. Главная проблема заключается именно в притворстве. Он говорит то, что «надо», носит то, что «в тренде», и интересуется тем, что «популярно среди девушек». Но это не про личность, а про картинку. Получается манипуляция, где вместо искренности — роль.

Чем такой кавалер опасен для девушки? Как минимум от него стоит держаться подальше по трем причинам:

Манипуляция доверием. Ты думаешь: «Как здорово, что он понимает меня и мои интересы», — и расслабляешься.

Иллюзия безопасности. Он выглядит «своим», но на деле может вести себя как обычный «красный флаг».

Разочарование. Когда он перестает играть роль и дает своей истиной натуре выйти наружу, выясняется, что тот самый идеальный парень был далеко не тем, кем казался. Все его интересы, ценности и поведение — лишь пустышка.

Как распознать «перформативного мужчину»?

Пользовательницы соцсетей уже успели собрать портрет этого персонажа. Вот небольшой чек-лист парня, к которому стоит быть настороженнее:

Внешность: всегда чистые и уложенные волосы, аккуратная и стильная одежда, классическая обувь вместо кроссовок и шоппер как обязательный аксессуар.

Интересы: феминистские книги Симоны де Бовуар или Салли Руни, фильмы «не для всех» и биографии о сильных женщинах.

Манеры: он говорит правильные вещи о равенстве и уважении, экологии, «правильных книгах» и фильмах, но иногда это звучит как по учебнику.

Аура: кажется, что рядом с тобой не парень, а лучшая подружка — только в мужском обличии.

Главный сигнал тревоги: если все это выглядит как идеально собранная витрина, но при этом ты не видишь настоящего человека за этой маской.

Стоит ли его бояться?

Не всегда. Существует мнение, что далеко не все перформативные парни плохие. Иногда увлечение артхаусом и стильными штучками — это не злой умысел, а попытка понравиться — желание быть тем, кого ждут. Особенно это актуально для подростков и молодых парней, которые только ищут себя и свой путь. Но проблема в том, что игра в чужую роль редко заканчивается хорошо: и сам парень теряется, и другим больно.