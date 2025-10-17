Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сплошная польза: 3 лучших гарнира для стройности и молодости 0 175

Люблю!
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сплошная польза: 3 лучших гарнира для стройности и молодости

Гарнир — не просто дополнение к мясному блюду, чтобы его было проще съесть. Это равноправный источник питательных веществ и энергии. От его свойств зависит и уровень сахара в крови, и насыщение, и самочувствие в целом. А еще — состояние кожи, настроение и даже гормональный фон.

Недавно в одном крупном издании диетолог и эндокринолог Михаил Гинзбург назвал три самых удачных гарнира для женщин старше 50 лет. На самом деле полезны они в любом возрасте для профилактики хронических заболеваний и раннего старения. И конечно, не только для женщин!

Мы разобрали их по составу, дополнили список и даже составили «гарнирное меню», для тех, кто любит разнообразие.

Лучшие гарниры от диетолога

По мнению Михаила Гинзбурга, лучшими гарнирами в зрелом возрасте являются:

— Гречка

— Перловка

— Овощи на пару (брокколи, цветная или брюссельская капуста, морковь, кабачки, а также шпинат и стручковая фасоль).

Эти продукты богаты клетчаткой, медленно поднимают уровень сахара в крови, насыщают надолго и без перегруза, способствуют снижению «плохого» холестерина, поддерживают работу сердца, сосудов и кишечника. А значит — помогают оставаться энергичной, не набирать вес и снижают риски диабета, гипертонии и других возрастных заболеваний.

А если гречка надоела, а от перловки — метеоризм?

Разумеется, один и тот же гарнир изо дня в день быстро наскучит. А организм у всех разный, и не все гарниры хорошо переносятся.

На самом деле список можно расширить — как привычными продуктами, так и теми, что относительно недавно появились на нашем столе:

Чечевица

Богата растительным белком, железом и цинком. Достаточно быстро быстро, по вкусу нечто среднее между картофелем и крупами. Правда, людям с синдромом раздраженного кишечника ее употреблять стоит очень осторожно — выбирайте красную чечевицу и хорошо промывайте перед варкой.

Бурый рис

В отличие от белого, содержит больше клетчатки и витаминов группы B.

Киноа

Содержит полноценный белок, идеален для вегетарианцев. Также крупа богата магниями и аминокислотами.

Полба

Менее известный, но вкусный и диетический гарнир. Полба — древний вид пшеницы с низким гликемическим индексом.

Пшено

Недооцененный злак: помогает детоксикации печени и щитовидки.

Некоторые гарниры даже можно комбинировать. Например, чечевица + тушеные овощи + яйцо пашот — отличный обед, который не перегрузит, но даст и белок, и клетчатку, и витамины.

Если хочется разнообразия, овощи можно иногда запекать в духовке, а не только готовьте на пару. Так они будут вкуснее, с легкой корочкой, и вы не устанете от «больничного» вкуса.

А что в антирейтинге?

Диетологи советуют свести к минимуму гарниры, которые быстро поднимают сахар в крови и не дают долгого насыщения. Это белый рис, макароны из мягких сортов пшеницы и картофель (особенно жареный). Они вкусны, но играют против нас — как подружка, которая внезапно приглашает в кафе, зная, что вы на диете.

Вдохновляйтесь, пробуйте, адаптируйте под себя!

Многие люди начинают «оздоравливаться» после появления первых звоночков: давление скачет, сахар поднимается, вес растет. Но пищевые привычки — как финансовые: чем раньше начнете — тем легче потом.

Суть конечно не в том, чтобы всю жизнь есть гречку и паровые кабачки. А в том, чтобы выбирать те гарниры, которые вкусны, полезны и комфортны именно вам. Чередуйте, добавляйте специи, готовьте с фантазией — и организм ответит благодарностью.

Бонус: меню гарниров на неделю

  • Понедельник: Киноа + тушеные овощи

  • Вторник: Чечевица + салат из шпината и авокадо

  • Среда: Бурый рис + рыба + брокколи на пару

  • Четверг: Гречка с тушеными грибами

  • Пятница: Пшено + запеченная морковь и свекла

  • Суббота: Кускус из полбы + зеленые овощи

  • Воскресенье: Фасоль + томаты + яйцо пашот.

the-day

Читайте нас также:
#красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Когда звёзды против: пары знаков Зодиака, которым суждено не ужиться
Изображение к статье: Когда звёзды против: пары знаков Зодиака, которым суждено не ужиться
Почему суббота — не «шестница», а день отдыха
Изображение к статье: Почему суббота — не «шестница», а день отдыха
Опасные дни для уборки: можно вымести счастье и достаток
Изображение к статье: Опасные дни для уборки: можно вымести счастье и достаток
Они любят по-настоящему: 4 знака зодиака, для которых вы — всё
Изображение к статье: Они любят по-настоящему: 4 знака зодиака, для которых вы — всё
Изображение к статье: Больше не придется покупать: готовим сыр дома за 15 минут
Больше не придется покупать: готовим сыр дома за 15 минут 471
Изображение к статье: Обошла Париж и Афины: туристы назвали самую красивую столицу мира
Обошла Париж и Афины: туристы назвали самую красивую столицу мира 584
Изображение к статье: ВОЗ бьёт тревогу: каждая шестая бактериальная инфекция в мире устойчива к антибиотикам
ВОЗ бьёт тревогу: каждая шестая бактериальная инфекция в мире устойчива к антибиотикам 95
Изображение к статье: Согреться осенью: топ-10 жарких стран для отпуска в ноябре
Согреться осенью: топ-10 жарких стран для отпуска в ноябре 249

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 4
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 0
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 12
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 83
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 8
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 33
Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 4
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 0
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео