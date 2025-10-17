Гарнир — не просто дополнение к мясному блюду, чтобы его было проще съесть. Это равноправный источник питательных веществ и энергии. От его свойств зависит и уровень сахара в крови, и насыщение, и самочувствие в целом. А еще — состояние кожи, настроение и даже гормональный фон.

Недавно в одном крупном издании диетолог и эндокринолог Михаил Гинзбург назвал три самых удачных гарнира для женщин старше 50 лет. На самом деле полезны они в любом возрасте для профилактики хронических заболеваний и раннего старения. И конечно, не только для женщин!

Мы разобрали их по составу, дополнили список и даже составили «гарнирное меню», для тех, кто любит разнообразие.

Лучшие гарниры от диетолога

По мнению Михаила Гинзбурга, лучшими гарнирами в зрелом возрасте являются:

— Гречка

— Перловка

— Овощи на пару (брокколи, цветная или брюссельская капуста, морковь, кабачки, а также шпинат и стручковая фасоль).

Эти продукты богаты клетчаткой, медленно поднимают уровень сахара в крови, насыщают надолго и без перегруза, способствуют снижению «плохого» холестерина, поддерживают работу сердца, сосудов и кишечника. А значит — помогают оставаться энергичной, не набирать вес и снижают риски диабета, гипертонии и других возрастных заболеваний.

А если гречка надоела, а от перловки — метеоризм?

Разумеется, один и тот же гарнир изо дня в день быстро наскучит. А организм у всех разный, и не все гарниры хорошо переносятся.

На самом деле список можно расширить — как привычными продуктами, так и теми, что относительно недавно появились на нашем столе:

Чечевица

Богата растительным белком, железом и цинком. Достаточно быстро быстро, по вкусу нечто среднее между картофелем и крупами. Правда, людям с синдромом раздраженного кишечника ее употреблять стоит очень осторожно — выбирайте красную чечевицу и хорошо промывайте перед варкой.

Бурый рис

В отличие от белого, содержит больше клетчатки и витаминов группы B.

Киноа

Содержит полноценный белок, идеален для вегетарианцев. Также крупа богата магниями и аминокислотами.

Полба

Менее известный, но вкусный и диетический гарнир. Полба — древний вид пшеницы с низким гликемическим индексом.

Пшено

Недооцененный злак: помогает детоксикации печени и щитовидки.

Некоторые гарниры даже можно комбинировать. Например, чечевица + тушеные овощи + яйцо пашот — отличный обед, который не перегрузит, но даст и белок, и клетчатку, и витамины.

Если хочется разнообразия, овощи можно иногда запекать в духовке, а не только готовьте на пару. Так они будут вкуснее, с легкой корочкой, и вы не устанете от «больничного» вкуса.

А что в антирейтинге?

Диетологи советуют свести к минимуму гарниры, которые быстро поднимают сахар в крови и не дают долгого насыщения. Это белый рис, макароны из мягких сортов пшеницы и картофель (особенно жареный). Они вкусны, но играют против нас — как подружка, которая внезапно приглашает в кафе, зная, что вы на диете.

Вдохновляйтесь, пробуйте, адаптируйте под себя!

Многие люди начинают «оздоравливаться» после появления первых звоночков: давление скачет, сахар поднимается, вес растет. Но пищевые привычки — как финансовые: чем раньше начнете — тем легче потом.

Суть конечно не в том, чтобы всю жизнь есть гречку и паровые кабачки. А в том, чтобы выбирать те гарниры, которые вкусны, полезны и комфортны именно вам. Чередуйте, добавляйте специи, готовьте с фантазией — и организм ответит благодарностью.

Бонус: меню гарниров на неделю

Понедельник: Киноа + тушеные овощи

Вторник: Чечевица + салат из шпината и авокадо

Среда: Бурый рис + рыба + брокколи на пару

Четверг: Гречка с тушеными грибами

Пятница: Пшено + запеченная морковь и свекла

Суббота: Кускус из полбы + зеленые овощи

Воскресенье: Фасоль + томаты + яйцо пашот.

