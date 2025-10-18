Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Микробиом и здоровье: как кишечник управляет иммунитетом, кожей и даже настроением 0 211

Люблю!
Дата публикации: 18.10.2025
Kleo
Изображение к статье: Микробиом и здоровье: как кишечник управляет иммунитетом, кожей и даже настроением
ФОТО: Freepik

Все больше исследований подтверждают — микробиота влияет не только на пищеварение. Рассказываем, как его состояние связано организмом и как держать его в норме.

Кишечник часто называют "вторым мозгом": в нем сосредоточено множество нервных окончаний, и он напрямую связан с нервной и иммунной системами. Состояние микробиоты определяет, как организм реагирует на внешние раздражители, усваивает питательные вещества и даже формирует воспалительные процессы. Попросили Екатерину Шебедя, врача-диетолога, ведущего специалиста центра нормализации веса и пищевого поведения "МОЖНО Есть" объяснить, как наладить его функционирование и почему это важно.

Как микробиом влияет на пищеварение и усвоение питательных веществ

Микрофлора участвует в расщеплении углеводов и клетчатки, помогает синтезировать короткоцепочечные жирные кислоты – вещества, которые питают клетки кишечника и укрепляют его барьерную функцию. Эти процессы снижают риск воспалений, регулируют уровень сахара в крови и даже могут предотвращать развитие некоторых хронических заболеваний, включая диабет второго типа.

Здоровый микробиом – это не только хорошее пищеварение, но и устойчивость организма к инфекциям: более 70% иммунных клеток сосредоточено именно в кишечнике.

Как состояние микробиома связано с кожей

Связь кишечника и кожи активно все еще изучается, но уже известно, что нарушение микрофлоры может сопровождаться воспалительными заболеваниями – акне, экземой и псориазом. Ученые называют это "осью кишечник–кожа": если в микробиоте нарушается баланс, кожа может стать чувствительной, появятся воспаления.

Здоровый кишечник, напротив, помогает снизить уровень воспаления в организме, улучшает барьерные функции кожи и делает ее менее реактивной.

Как микробиом влияет на настроение

В кишечнике вырабатывается до 90% серотонина – нейромедиатора, который называют "гормоном счастья". Микроорганизмы участвуют в переработке предшественников серотонина, влияя на его уровень.

Здесь снова участвует ось "мозг–кишечник". Если микрофлора нарушена, это может отражаться не только на пищеварении, но и на настроении, уровне тревожности и даже сне. Исследования в этой области активно продолжаются, но влияние уже очевидно.

Какие продукты помогают поддерживать здоровый микробиом

Основное питание для полезных бактерий – клетчатка и растительные продукты. Овощи, фрукты, цельные крупы, бобовые, орехи и семечки создают питательную среду для роста микрофлоры.

Есть даже научно обоснованное правило: старайтесь съедать 30 разных растительных продуктов в неделю. Это могут быть овощи, фрукты, ягоды, травы, орехи, крупы или бобовые. Чем разнообразнее рацион, тем устойчивее микробиом.

Пробиотики и пребиотики: есть ли польза

Пробиотики содержат живые бактерии, пребиотики – вещества, которые становятся их "пищей". Актуальные исследования по пробиотикам противоречивы: не всегда понятно, сколько бактерий из капсулы действительно достигают кишечника. Кроме того, у человека есть триллионы собственных микроорганизмов, поэтому их доля незначительна.

Но пребиотики и ферментированные продукты – квашеная капуста, кимчи, йогурт без сахара, мисо – помогают стимулировать рост собственной полезной флоры и улучшать ее активность.

Что может нарушить микробиом

Баланс микрофлоры легко нарушается из-за обычных факторов. Они снижают разнообразие бактерий и ослабляют защитные функции кишечника.

  • Прием антибиотиков;

  • хронический стресс;

  • недосып;

  • нерегулярное питание;

  • малое количество клетчатки в рационе.

Для восстановления важно соблюдать базовые принципы: нормализовать сон, питаться регулярно, есть цельные продукты и не злоупотреблять лекарствами без показаний и назначения врача.

Как понять, что микробиом не в порядке

Характерных симптомов нет – только комплекс разных признаков. В списке ниже – сигналы, что микрофлора нуждается в поддержке. Но они могут указывать и на другие нарушения, поэтому важно оценивать общее состояние организма и образ жизни, а не ставить диагноз самостоятельно.

  • Вздутие;

  • тяжесть после еды;

  • запоры или диарея;

  • нестабильное настроение;

  • усталость;

  • кожные высыпания.

Есть ли анализы, которые покажут состояние микробиома

Пока таких тестов нет. Лабораторные исследования, доступные в клиниках, определяют только доли процента от реального состава микрофлоры и не дают информации о ее активности.

Реальную пользу приносят только анализы на патогенные микроорганизмы, если есть симптомы – боли, температура, частый жидкий стул. Они помогают подтвердить инфекцию и выбрать лечение.

Как скорректировать состояние микробиома

Поддержание здорового микробиома – это не курс лечения, а образ жизни. Важны пять базовых факторов. Здоровая микрофлора любит стабильность, ритм и натуральную пищу. Когда эти условия соблюдаются, кишечник "отвечает" комфортом, энергией и устойчивым эмоциональным фоном.

  • Здоровый сон не менее 7–8 часов в сутки.

  • Разнообразное питание с акцентом на овощи, фрукты, крупы и бобовые.

  • Достаточное количество чистой жидкости каждый день.

  • Физическая активность – умеренная, но регулярная.

  • Стресс-менеджмент – прогулки, дыхательные практики, ограничение гаджетов перед сном.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Детский сад: как понять, что ребёнок к нему готов, и как избежать слёз при расставании по утрам
Изображение к статье: Детский сад: как понять, что ребёнок к нему готов, и как избежать слёз при расставании по утрам
Можно ли выстроить заново отношения после измены: советы психолога
Изображение к статье: Можно ли выстроить заново отношения после измены: советы психолога
Как запрограммировать себя на успех: 5 способов «обхитрить» мозг
Изображение к статье: Как запрограммировать себя на успех: 5 способов «обхитрить» мозг
Когда боль в висках — не просто головная боль: симптомы, которые нельзя игнорировать
Изображение к статье: Когда боль в висках — не просто головная боль: симптомы, которые нельзя игнорировать
Изображение к статье: Почему шея трещит и щелкает: когда это норма, а когда повод обратиться к врачу
Почему шея трещит и щелкает: когда это норма, а когда повод обратиться к врачу 181
Изображение к статье: 5 типов женщин, которые всегда будут отталкивать мужчин
5 типов женщин, которые всегда будут отталкивать мужчин 1 440
Изображение к статье: Простой фрукт с мощным эффектом: как авокадо влияет на здоровье
Простой фрукт с мощным эффектом: как авокадо влияет на здоровье 259
Изображение к статье: Косметические мифы: дерматологи о средствах, которые не работают
Косметические мифы: дерматологи о средствах, которые не работают 232

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 56
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 20
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 78
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 118
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 311
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
ЧП и криминал
1
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 251
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 56
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 20
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 78

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео