Люблю!
Дата публикации: 20.10.2025
Мы часто сталкиваемся с людьми, которые излучают негатив или требуют слишком много эмоциональной энергии. Психологи и эксперты по личностным границам объясняют, как сохранить внутренний баланс и не позволить чужим эмоциям влиять на ваше самочувствие.

1. Не пытайтесь угодить всем

Не все будут вас любить или принимать. Мнения других не должны определять вашу ценность. Учитесь больше любить себя и формировать «энергетические границы», которые отражают чужой негатив.

2. Выбирайте, кого пускать в свою жизнь

Не каждый заслуживает быть рядом с вами. Доверяйте только тем, кто уважает ваши границы и не приносит «грязь» в ваш внутренний мир. Учитесь говорить «нет» и не оправдываться за это.

3. Не разбрасывайте свою энергию

Когда вы отдаете слишком много внимания человеку, вы передаете ему часть своей энергии. Это особенно важно, если речь идет о «энергетических вампирах» — людях, которые вытягивают силы и эмоции. Ограничивайте общение, если оно причиняет вам боль.

4. Поддерживайте связь с природой

Гуляйте на свежем воздухе, медитируйте, правильно дышите и отдыхайте. Природа помогает восстановить внутренний баланс и укрепляет защиту от негативной энергии. Следите за осанкой и держите голову прямо — это не только уверенность, но и энергетическая защита.

5. Берите ответственность за свои мысли и эмоции

Вы не жертва обстоятельств. Люди, которые причиняют вам боль, могут быть лишь учителями, дающими урок. Управляйте своей реакцией на события: злость, печаль или спокойное осмысление — выбор всегда за вами.

Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранять внутреннюю гармонию и не позволять чужой энергии разрушать ваше настроение или жизненные силы.

Источник: noi.md

#психология
