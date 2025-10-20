Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 0 96

Люблю!
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз

Стремление быть красивой естественно, но некоторые привычки и процедуры могут нанести реальный вред глазам. Специалист рассказывает, как сохранить зрение, не отказываясь от косметики и салонных процедур.

Эксперт: Виктория Баласанян, офтальмолог

Опасности декоративной косметики

  • Микробы на кистях и в туши. Они провоцируют конъюнктивит, ячмень и блефарит.
  • Сон с макияжем. Закупорка выводных протоков мейбомиевых желез нарушает слезную пленку и может вызвать халязион.
  • Блестки и твердые пигменты. Микротравмы роговицы особенно опасны для тех, кто носит контактные линзы.

Правила безопасности:

  1. Меняйте тушь каждые 3–6 месяцев.
  2. Мойте кисти и спонжи минимум раз в неделю.
  3. Не делитесь косметикой.
  4. Снимайте макияж каждый вечер, используя двухфазные средства для глаз.

Риски наращивания ресниц и татуажа

  • Наращивание ресниц. Испарения клея могут вызвать химический ожог роговицы, а неверное движение — микроповреждение и кератит.
  • Перманентный макияж. Травмирование кожи и слизистой грозит аллергией, воспалением, выпадением ресниц и даже отслоением сетчатки.

Особо опасен татуаж склеры — окрашивание белка глаза, которое может привести к необратимой потере зрения.

Косметологические процедуры и глаза

  • Инъекции ботокса. Ошибки в технике могут вызвать птоз или косоглазие.
  • Лазерные процедуры. Попадание луча на сетчатку вызывает термический ожог и необратимую потерю зрения.
  • Химические пилинги. Кислоты, попавшие в глаз, вызывают ожоги роговицы и рубцевание конъюнктивы.

Как сохранить здоровье глаз

  1. Качественная косметика и гигиена. Никогда не спать с макияжем и вовремя менять средства.
  2. Профессиональные мастера. Проверяйте знания анатомии, соблюдение стерильности и протоколов безопасности.
  3. Регулярные осмотры у офтальмолога. Многие патологии протекают бессимптомно и выявляются только на ранней стадии.

«Самая выразительная красота — это здоровые глаза. Ни одна косметическая процедура не даст такого сияния, как отличное зрение», — говорит Виктория Баласанян.

Читайте нас также:
#красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Страсть не вечна — и это нормально: как научиться зрелой любви
Изображение к статье: Страсть не вечна — и это нормально: как научиться зрелой любви
Без паники, «аистов» и «капусты»: как начать с ребенком разговор о сексе
Изображение к статье: Без паники, «аистов» и «капусты»: как начать с ребенком разговор о сексе
Сезонная депрессия: при чем тут солнечный свет
Изображение к статье: Сезонная депрессия: при чем тут солнечный свет
Изображение к статье: Учёные доказали: одиночество усиливает физическую боль
Учёные доказали: одиночество усиливает физическую боль 59
Изображение к статье: От вздутия живота до снижения самооценки: 8 признаков, что женщина в отношениях не с тем
От вздутия живота до снижения самооценки: 8 признаков, что женщина в отношениях не с тем 158
Изображение к статье: Нейросеть вместо психолога: почему люди используют ИИ и чем это опасно
Нейросеть вместо психолога: почему люди используют ИИ и чем это опасно 84
Изображение к статье: Не только еда: названы неожиданные причины метеоризма
Не только еда: названы неожиданные причины метеоризма 304

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 58
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 173
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 110
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 109
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 301
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 58
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 173

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео