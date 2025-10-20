Стремление быть красивой естественно, но некоторые привычки и процедуры могут нанести реальный вред глазам. Специалист рассказывает, как сохранить зрение, не отказываясь от косметики и салонных процедур.
Эксперт: Виктория Баласанян, офтальмолог
Опасности декоративной косметики
- Микробы на кистях и в туши. Они провоцируют конъюнктивит, ячмень и блефарит.
- Сон с макияжем. Закупорка выводных протоков мейбомиевых желез нарушает слезную пленку и может вызвать халязион.
- Блестки и твердые пигменты. Микротравмы роговицы особенно опасны для тех, кто носит контактные линзы.
Правила безопасности:
- Меняйте тушь каждые 3–6 месяцев.
- Мойте кисти и спонжи минимум раз в неделю.
- Не делитесь косметикой.
- Снимайте макияж каждый вечер, используя двухфазные средства для глаз.
Риски наращивания ресниц и татуажа
- Наращивание ресниц. Испарения клея могут вызвать химический ожог роговицы, а неверное движение — микроповреждение и кератит.
- Перманентный макияж. Травмирование кожи и слизистой грозит аллергией, воспалением, выпадением ресниц и даже отслоением сетчатки.
Особо опасен татуаж склеры — окрашивание белка глаза, которое может привести к необратимой потере зрения.
Косметологические процедуры и глаза
- Инъекции ботокса. Ошибки в технике могут вызвать птоз или косоглазие.
- Лазерные процедуры. Попадание луча на сетчатку вызывает термический ожог и необратимую потерю зрения.
- Химические пилинги. Кислоты, попавшие в глаз, вызывают ожоги роговицы и рубцевание конъюнктивы.
Как сохранить здоровье глаз
- Качественная косметика и гигиена. Никогда не спать с макияжем и вовремя менять средства.
- Профессиональные мастера. Проверяйте знания анатомии, соблюдение стерильности и протоколов безопасности.
- Регулярные осмотры у офтальмолога. Многие патологии протекают бессимптомно и выявляются только на ранней стадии.
«Самая выразительная красота — это здоровые глаза. Ни одна косметическая процедура не даст такого сияния, как отличное зрение», — говорит Виктория Баласанян.
