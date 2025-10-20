Baltijas balss logotype
Умная, красивая и... одинокая: почему женщины не могут найти достойных мужчин

Люблю!
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Умная, красивая и... одинокая: почему женщины не могут найти достойных мужчин

Сегодняшняя реальность такова, что женщины действительно стали сильнее, целеустремленнее и независимее, чем когда-либо. Вместе с этим те же женщины задают вопрос: «Где же все сильные и адекватные мужчины?».

Дело в том, что сильные мужчины были, есть и будут! Но они выбирают тех, с кем чувствуют командную игру, а не соревнование — кто сильнее.

Женщина может вести бизнес, иметь в подчинении тысячу человек, быть мудрой и уверенной в себе, но при этом оставаться мягкой, женственной и сексуальной.

Женский психолог Евгения Александрова отмечает: подстраиваться под мужчин, которые явно слабее — не нужно! Отношения нужны не для галочки, а для того, чтобы ваше «царство-государство» становилось больше, крепче и сильнее. И в этой командной игре вовсе неважно, кто зарабатывает больше, а кто лучше готовит завтраки.

Но все же, по словам эксперта, есть поведение, которое гарантированно оттолкнет адекватного мужчину.

«Голодная» на отношения женщина

Мужчина считывает такую на раз-два. Она как будто говорит: «Возьми меня! Выбери меня! Докажи, что я достойна!».

Флирт навязчив, интерес чересчур активен. Он только начал переписку, а она уже мысленно вышла за него замуж, родила пятерых детей и построила дом с садом.

Если вы узнали себя — остановитесь. Не нужно искать подтверждения своей ценности через чужое внимание. Вы уже ценная — по факту рождения. Осталось только прочувствовать это сердцем и умом.

Женщина-контролер, «мамка», «нянька», «училка»

Она лучше мужчины знает, как ему жить: что надеть, куда идти, где работать, как реагировать на конфликт с коллегами.

Такой контроль убивает женскую легкость и природное притяжение. Рядом с такой женщиной адекватный мужчина не то что не останется — он сбежит, сверкая пятками.

Женщина-жертва

Вечное недовольство и нытье: жизнь тяжела, зарплаты не хватает, мужчины все одинаковые, мир несправедлив.

Такой фон отталкивает. И не только мужчин. Вместо вдохновения женщина вызывает жалость и чувство вины. Прекратите смотреть на мир сквозь призму негатива. Жизнь без позиции жертвы — прекрасна.

Женщина-соперница

Постоянные сравнения: кто больше зарабатывает, кто сильнее, кто чаще моет полы.

Такое поведение — вторжение на мужскую территорию. В итоге партнер перестает видеть в женщине партнера и начинает воспринимать ее как конкурента.

Сильная и зрелая женщина не доказывает свою силу. Она выбирает не по уровню дохода, а по совпадению ценностей и зрелости.

Женщина-кукла

Да, она красива, ухожена, эффектна… но больше ничего не может дать. Мужчины тоже хотят партнерства. Им важно не только наслаждаться оберткой, но и иметь рядом человека, с которым можно поговорить, доверять и строить планы.

Хотите меняться — пожалуйста, но помните: для адекватных мужчин внешность не на первом месте.

Будьте собой. Не конкурируйте с мужчиной. Учитесь понимать, чего хотите от отношений, и выбирайте партнера, а не цепляйтесь за первого попавшегося.

Зрелые отношения начинаются с честности перед собой и внутреннего достоинства.

the-day

#мужчина и женщина


Видео