Сегодня все чаще люди заменяют психологов виртуальными помощниками — чат-ботами и нейросетями. Они обращаются к ИИ за поддержкой, консультацией и советом, предпочитая это визиту к специалисту. Разбираемся, почему это так популярно и чем опасно.

Хотя изначально ChatGPT и другие нейросети создавались не для роли психотерапевта, на практике они все чаще выступают именно в таком амплуа. Люди строят глубокие эмоциональные связи с искусственным интеллектом и делятся переживаниями с ним, а не с настоящим квалифицированным специалистом.

Достаточно провести беседу с любым современным чат-ботом, и сразу становится понятно, почему его находят привлекательным собеседником. Один из ключевых плюсов — отсутствие осуждения. Программы специально разработаны так, чтобы нравиться пользователям, льстить и слегка угождать, что сложно проигнорировать. И это может вызвать зависимость.

Почему люди заменяют психологов нейросетью

В интернете можно найти целые статьи о людях, которые испытывают искреннюю привязанность к своим чат-ботам, относясь к ним как к живым существам. Кто-то утверждает, что верит в способность ИИ испытывать чувства и заботиться о человеке, хотя научные доказательства обратного однозначны: машины не умеют чувствовать.

Тем не менее потребность в сочувствии и поддержке велика, и многие ищут утешения именно у ИИ, так как не находят необходимой поддержки среди реальных людей. Их привлекает иллюзия близости и понимания, и поэтому неудивительно, что виртуальные друзья становятся заменой реальной коммуникации.

Главный мотив, который побуждает пользователей обращаться к виртуальным психологам, связан с удобством и конфиденциальностью. Онлайн-сервисы бесплатны, работают круглосуточно, доступны в любое удобное время суток. Человек может обратиться за помощью мгновенно, не дожидаясь приема реального психолога.

Общение с виртуальным помощником анонимно, отсутствует страх оценки со стороны настоящего профессионала. Людям проще раскрыться программе, зная, что их переживания останутся тайной.

Современные интерфейсы интуитивны и понятны большинству пользователей, общение происходит в комфортной обстановке домашнего окружения.

Однако популярность ИИ порождает вопросы о надежности предоставляемых решений и безопасности подобной практики.

Чем это опасно

Важно понимать, что взаимодействие с ИИ напоминает игру с отражением: собеседник контролирует ход разговора, и каждое сказанное слово влияет на дальнейший сценарий беседы. Многие стремятся убедить себя, что они держат ситуацию под контролем, погружаясь в фантазии о власти над машиной.

Но здесь кроется серьезная опасность: чрезмерная вовлеченность в общение с искусственным интеллектом может привести к так называемому «ИИ-психозу». Это явление характеризуется обострением болезненного доверия к ИИ, которое доходит до абсурда. Пользователям начинает казаться, что робот открывает им тайны Вселенной или наделяется сверхъестественными качествами, хотя на самом деле машина всего лишь отражает мысли и желания человека.

Такие состояния представляют реальную угрозу для психического здоровья, вплоть до необходимости медицинской помощи. Примеры подобного «психоза» свидетельствуют о глубокой потребности человечества обрести духовную связь и найти ориентиры в хаосе современного мира.

Какие риски несет обращение к нейросетям вместо настоящих психологов?

Настоящий специалист воспринимает эмоции пациента, чутко реагируя на невербальные сигналы и индивидуальные особенности клиента. Программа не способна уловить тонкие нюансы переживаний и состояний человека.

Качество сервиса зависит от уровня разработки алгоритма. Недостаточно продуманная программа может давать некорректные или неполноценные рекомендации, приводя к негативным последствиям.

Вместо грамотного профессионального анализа человек получает шаблонные инструкции, могущие оказаться неподходящими для конкретного случая и усугубляющими ситуацию.