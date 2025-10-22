Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пища для ума: как накормить ребёнка так, чтобы он начал учиться лучше 0 141

Люблю!
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пища для ума: как накормить ребёнка так, чтобы он начал учиться лучше

Чтобы усваивать знания на отлично, надо есть не бургеры и пиццу.

Мозг ребенка ежедневно вынужден перерабатывать огромное количество информации. А уж с началом учебного года этот поток кратно увеличивается. С учетом растущей с каждым годом нагрузки на школьников, немудрено, что многие с трудом справляются со школьной программой и начинают «хватать» тройки и двойки. Конечно, снижение успеваемости может быть следствием многих факторов, начиная от атмосферы в семье ребенка, его круга общения, возраста и так далее. Но одной из причин, которую родители редко учитывают, является и питание. Детский гастроэнтеролог Ольга Горячева в беседе с WomanHit перечислила топ−5 продуктов, которые обязательно должны быть в рационе ученика.

Жирная рыба

Ее можно включать в рацион в любых видах: слабосоленую, запеченную, тушеную, в составе салатов, закусок или в качестве основного блюда. Идеально, если ребенок будет есть рыбу хотя бы пару раз в неделю.

Орехи

«Небольшая горсть орехов (как раз по размеру детской ладошки) должна стать ежедневным перекусом вашего ученика. Орехи помогают стимулировать память и позволяют лучше концентрироваться и усваивать новые знания. К слову, ягоды имеют примерно тот же эффект, так что можно и нужно чередовать перекусы», — говорит медик.

Брокколи и свежая зелень

Зелень и любые овощи зеленого цвета богаты железом, которое помогает снабжать мозг кислородом, витамином К, стоящим на страже сосудов мозга, а также веществами, стимулирующими умственную активность.

Темный шоколад

Этот не только эффективный, но и вкусный стимулятор тоже помогает детям справляться с высокой нагрузкой. «В качестве перекуса отлично подойдет шоколад с содержанием какао не менее 55%. Ну и перебарщивать не нужно. 3—4 дольки — вполне достаточная порция», — поясняет эксперт.

Яйца

Яичницы и омлеты на завтрак перед школой — лучший вариант. Холин в составе желтка необходим для синтеза ацетилхолина, передатчика сигналов между нервными клетками. Это напрямую влияет на память (как кратковременную, так и долговременную), концентрацию внимания и общую интеллектуальную активность. Также холин содержится и в печени. Если ребенок не очень любит этот продукт, можно приготовить домашний паштет или оладушки.

Читайте нас также:
#полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Секс в носках и не только: ученые рассказали, сколько раз в год заниматься любовью
Изображение к статье: Секс в носках и не только: ученые рассказали, сколько раз в год заниматься любовью
5 источников радости доступные всем: рассказывает психолог
Изображение к статье: 5 источников радости доступные всем: рассказывает психолог
Почему ленивые живут дольше: мнение учёных
Изображение к статье: Почему ленивые живут дольше: мнение учёных
Почему сложно расслабиться, даже когда всё хорошо: психология тревожности
Изображение к статье: Почему сложно расслабиться, даже когда всё хорошо: психология тревожности
Изображение к статье: Новый вкус привычного блюда: суп из курицы с секретным ингредиентом
Новый вкус привычного блюда: суп из курицы с секретным ингредиентом 423
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 399
Изображение к статье: Папа по-настоящему: почему детям нужен отец, а не просто добытчик
Папа по-настоящему: почему детям нужен отец, а не просто добытчик 136
Изображение к статье: Как действуют уличные мошенники: психотехника «цыганского гипноза» и как от неё защититься
Как действуют уличные мошенники: психотехника «цыганского гипноза» и как от неё защититься 1 574

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 81
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 56
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 127
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 29
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 66
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 81
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 56

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео