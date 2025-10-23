Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Два сапога пара: как подготовить кожаную обувь к холодам и слякоти 0 100

Люблю!
Дата публикации: 23.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Два сапога пара: как подготовить кожаную обувь к холодам и слякоти

Осенью и зимой дороги наших прекрасных городов — это смесь воды, соли и грязи от бензина и бог весть чего еще, которая быстро разъедает кожу, пересушивает швы и деформирует колодку. Но всего пара часов разумной подготовки в начале сезона и грамотный ежедневный уход в слякоть и ненастье продлевают жизнь обуви на сезоны вперед. Собрали главные правила обращения с ботинками и сапогами, которые действительно работают в городе с реагентами и лужами.

Глубокая очистка и правильная сушка

Перед любыми уходовыми действиями обувь нужно отмыть и высушить. Снимите шнурки, протрите поверхность влажной мягкой салфеткой, щеткой с натуральной щетиной пройдите швы и рант, стельки выньте и проветрите отдельно. Соленые разводы старайтесь убирать сразу: протрите смесью воды и уксуса 1:1 (или специальным «антисольным» лосьоном), потом чистой водой и высушите насухо. Важно: делать это можно только при комнатной температуре, вдали от батарей и обогревателей, с колодками или плотно набитой бумагой внутри — так кожа не сядет и не треснет.

Гидрофобная пропитка — невидимый «дождевик» для кожи

Когда пара чистая и сухая, наносите водо- и грязеотталкивающую пропитку. Для гладкой кожи подойдут фторполимерные спреи: они тонкие, не забивают поры и защищают от реагентов. Силиконовые дают быстрый эффект, но чаще оставляют пленку и могут мешать последующему уходу.

Для нубука и замши — только специальные спреи, поскольку универсальные кремы «зализывают» ворс и лишают фактуру всей ее характерной красоты. Наносите средство в два тонких слоя с промежуточной сушкой 20–30 минут, не забывая про язычок, швы и рант. Повторяйте каждые 5–7 выходов или сразу после сильной непогоды.

Питание и полировка — возвращаем эластичность

Кожаная обувь благополучно переживает зиму, когда в ней достаточно масел и восков. После пропитки используйте крем с питательными компонентами (ланолин, масла, карнаубский воск): он восстанавливает эластичность и закрывает микротрещины. Цветной крем освежит оттенок и замаскирует царапины, нейтральный — универсален для любой обуви. Нанесите тонкий слой круговыми движениями, дайте впитаться 10–15 минут, затем отполируйте щеткой до легкого блеска.

Для особо ненастных дней поверх крема можно поставить тончайший слой восковой пасты — она усиливает водоотталкивание, но помните: много воска означает и меньше паропроницаемости, так что ноги могут потеть. У нубука и замши схема другая: питание — через аэрозольные «кондиционеры» для ворса, затем восстановление ворса щеткой.

Рант, подошва и фурнитура — слабые места

Именно швы и стык подошвы с кожей первыми пропускают воду. Пройдитесь по ранту специальным бесцветным воском, чтобы запечатать швы. Проверьте протектор: если подошва «лысая», на мокром асфальте или посыпанном песком льду она скользит и стирается еще быстрее — имеет смысл доклеить тонкую профилактику у сапожника.

На каблуках замените набойки до того, как они сотрутся до металла. Фурнитуру (крючки, люверсы, молнии) периодически смазывайте каплей силиконового масла или воска: соль «съедает» металл не хуже, чем кожу. Шнурков всегда держите две пары: чем они чище, тем меньше грязи на язычке и в дырочках.

Режим носки и хранение

Любой паре нужна передышка: не носите по возможности одни и те же ботинки два дня подряд, коже требуется минимум 24 часа на полное высыхание изнутри. После возвращения домой обязательно снимите грязь и соль (хотя бы влажной салфеткой) и поставьте пару на колодки — они держат форму и вытягивают влагу. Внутрь можно класть кедровые подушечки или пакетики с кедровой стружкой или силикагелем: они забирают лишнюю влажность и запахи.

Читайте нас также:
#дом #обувь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эти 5 вещей никогда не будет делать мужчина, который хочет серьезных отношений
Изображение к статье: Эти 5 вещей никогда не будет делать мужчина, который хочет серьезных отношений
Не дольше двух лет: почему никогда нельзя пить просроченную воду из бутылок
Изображение к статье: Не дольше двух лет: почему никогда нельзя пить просроченную воду из бутылок
6 способов наладить общение с пожилыми родственниками на расстоянии
Изображение к статье: 6 способов наладить общение с пожилыми родственниками на расстоянии
История создания противозачаточных таблеток: от древности до современности
Изображение к статье: История создания противозачаточных таблеток: от древности до современности
Изображение к статье: Готовим быстрые корейские оладьи из консервированного тунца
Готовим быстрые корейские оладьи из консервированного тунца 187
Изображение к статье: Гречка без скуки: 5 оригинальных способов использовать кашу
Гречка без скуки: 5 оригинальных способов использовать кашу 253
Изображение к статье: Лед и шелк: 7 рабочих секретов осеннего ухода за сединой
Лед и шелк: 7 рабочих секретов осеннего ухода за сединой 162
Изображение к статье: Слово - не воробей: привычка задавать этот вопрос выдает низкий интеллект
Слово - не воробей: привычка задавать этот вопрос выдает низкий интеллект 508

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 628
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 66
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 628
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео