Контрацепция прошла долгий путь: от природных средств до современных таблеток, которые помогают женщинам планировать беременность и контролировать репродуктивное здоровье.
Эксперт: Илзе Приедниеце, клинический фармацевт
Контрацепция в древние времена
До появления современных противозачаточных средств люди использовали самые разнообразные методы защиты. В древних цивилизациях применяли растения, фрукты, водоросли, губки и самодельные презервативы.
В XVI веке, например, для защиты от сифилиса рекомендовалось надевать на пенис тканевый мешочек — подобные свидетельства описывает фармацевт.
Появление гормональной контрацепции
Идея создания таблеток для предотвращения беременности формировалась одновременно в разных странах.
- В 1921 году австрийский физиолог Людвиг Хаберландт провел эксперименты на животных, вызывая временное бесплодие, и позже изучал влияние прогестерона на овуляцию.
- В 1937 году было доказано, что прогестерон подавляет овуляцию у кроликов. Сначала его получали из яичников животных, а позже — из корня растения, растущего в джунглях Мексики.
- В 1951 году химик Карл Джерасси синтезировал первый прогестин — норэтиндрон, что положило начало созданию гормональных контрацептивов.
- В 1952 году Фрэнк Колтон разработал норэтинодрел — прогестаген первого поколения.
Первые комбинированные таблетки
В США в 1960 году были одобрены первые комбинированные оральные контрацептивы Enovid, созданные гинекологом Джоном Роком и биологом Грегори Пинкусом. Изначально препарат использовался для регулирования менструального цикла, но вскоре стал применяться как средство предотвращения беременности.
В 1938 году химик Ганс Херлофф Инхоффен и эндокринолог Вальтер Хольвег синтезировали этинилэстрадиол, который стал основным эстрогенным компонентом таблеток.
С 1970-х годов появились низкодозированные комбинированные оральные контрацептивы, а затем — новые формы гормональной контрацепции, включая вагинальные кольца и трансдермальные пластыри.
Особенности применения
Действие таблеток основано на подавлении овуляции и изменении эндометрия. Комбинированные препараты содержат эстроген и прогестаген.
Выбор подходящего средства осуществляет врач с учетом здоровья женщины, факторов риска и противопоказаний.
Важно помнить, что гормональные контрацептивы не защищают от ВИЧ и других венерических заболеваний. Их эффективность может снижаться при пропуске приёма таблетки, нарушениях работы ЖКТ или взаимодействии с другими лекарствами.
