Увольнение — это лишь одна из больших перемен в жизни. Одни на эмоциях рвутся сменить работу, компанию и коллектив при этом руководствуются только внутренним состоянием «хочу перемен». Для других это осознанное решение и путь к большой карьере. HR-консультант Валерия Расенко помогла разобраться, как отличить ложное желание уволиться от истинного стремления что-то изменить.

«Белка в колесе» — явный признак грядущих перемен

Вы перестали находить время для себя, своих хобби и увлечений? Тревожный звоночек. Нас очень быстро затягивает пятидневка, а возвращение домой наполнено бытовыми задачами, которые нужно успеть решить до сна. В таком режиме работать можно полгода максимум, затем наступает желание пойти в отпуск или просто побыть в одиночестве. Хуже, когда в отпуске «не отпустило», если, например, приходилось решать рабочие задачи в телефонном режиме. Состояние усталости не проходит, хочется вырваться из круга, и мозг посылает сигнал «пора отдохнуть». Первое, что приходит на ум, это избавиться от работы. Однако это ложное убеждение, и с ним нужно быть максимально осторожным.

«Если кажется, что отказ от прямой деятельности на работе решит проблемы, не спешите увольняться. Попробуйте структурировать свой день и записывать задачи, разбивать их на маленькие. Достаточно ввести привычку „перерывов“ и таким образом отдыхать каждые 2 часа минут по 10—15, и этого уже хватит. Если работаете в офисе, наденьте наушники, включите аудио книгу, чтобы переключить мысли. Уже через неделю вы заметите, как повысится ваша продуктивность, и состояние усталости в конце рабочего дня исчезнет», — рассказывает Валерия.

После работы эксперт советует уделить время для себя: побудьте в тишине час-полтора или займитесь хобби, устройте СПА процедуры для наполнения себя благодарностью и вдохновением на следующий день.

Принимать решение об увольнении в состоянии усталости не стоит, это сигналы нашего мозга, а не истинное желание.

Когда приходит время расти дальше

Новый уровень отношений между сотрудником и компанией — когда вы многое прошли вместе, но понимаете, что нужно идти дальше. Например, вы работаете в компании с самого открытия. За такой период вы пережили абсолютно все косые и прямые развития бизнеса. Но в один момент осознали себя незаменимым и ценным кадром, и оставаться дальше вам здесь не интересно. «В этом случае вас можно поздравить, вы эффективный сотрудник и стремитесь к развитию. Увольнение при данных обстоятельствах — это не расставание на эмоциях, а верное решение. Поблагодарите компанию за опыт и идите дальше к развитию и новым вершинам», — советует специалист.

Если чувствуете давление со стороны

Популярная причина для увольнения — смена руководителя или конфликт в коллективе. Все мы привыкаем и адаптируемся к условиям работы, графику, руководителю и коллегам. Но как только меняют главу компании или даже отдела, грядут соответствующие перемены, меняются требования к сотрудникам, и не всем они комфортны, даже если эффективны. Валерия: «Меняются отношения между коллегами, коллектив наполняется новыми лицами или наоборот, уходит ваш приятель. Все это может оказывать „давление со стороны“, и вам становится некомфортно. Хорошо, если такие перемены на вас не повлияют, и вы продолжите свой путь в компании, но бывает и другая сторона. Когда вы не способны справиться с моральными и психологическими трудностями, продуктивность падает, вы становитесь раздражительным и грубым, обвиняете руководство в допущенных ошибках и превращаетесь в „токсичного“ сотрудника».

Помните, что с «токсичным» работником, как правило, расстаются не по-доброму, поэтому подумайте заранее. Если не нравятся трудовые обязанности, коллектив перестал быть прежним, вы недовольны увеличенным спектром задач, то принимайте решение не терпеть, а сменить место работы.

Отсутствие перспективы

Если вы долго работаете на одной должности и хотите карьерного роста, то сначала попробуйте заявить об этом руководителю или HR. Если не последует предложений и вы не видите перспектив к повышению, то можете смело размещать резюме. Ведь если вовремя не применить свои знания и накопленный опыт, то в будущем можно остаться в стороне.

Нарушения со стороны работодателя

Это та самая причина, которую прячут в дальний угол, скрывают и не хотят о ней говорить. Задержка заработной платы, отсутствие отпуска, переработки без компенсации, неудовлетворительные условия труда — «красные флаги», что уходить нужно немедленно.

Наш эксперт: «Например, вам задержали заработную плату на 2—3 месяца, это недопустимое отношение к сотрудникам. Вас лишили средств к существованию и прямым текстом предложили разобраться в этом самостоятельно. Задержка или невыплата зарплаты — очень частая причина увольнения, вопрос только в сроках, суммах и обещаниях сотруднику».

Конечно, можно согласиться на переработки, но только если предусмотрена мотивация или финансовая компенсация. А если вас попросили, а потом медленно этот отчет перерос в обязанность, то появляются вопросы о перевыполнении своих задач. Насторожиться стоит и в случае отказа в отпуске. После долгого отсутствия отдыха в вашей жизни, когда организм работает на износ, появляется ощущение пустоты, и желание идти на работу пропадает вовсе. И тут появляется эмоциональное выгорание. Если не желаете мириться с отсутствием отпуска, то меняйте компанию. Ищите ту, которая заботится о сотрудниках и понимает, как важно отдыхать и восстанавливать силы.

«Увольнение — ваша отправная точка. Какой бы ни была причина ухода, перед вами открываются новые возможности. Если текущая занятость приносит больше негативных ощущений, чем положительных, смело выбирайте другое место работы, где вас будут ценить и уважать», — рекомендует HR-специалист.