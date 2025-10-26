Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

4 продукта, которые укрепят кишечник лучше таблеток 0 350

Люблю!
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 4 продукта, которые укрепят кишечник лучше таблеток

Мало кто задумывается о здоровье кишечника, хотя именно от него зависят иммунитет и общее состояние организма. В кишечнике располагается около 80% клеток, вырабатывающих антитела против инфекций, а также расщепляются продукты, чтобы насытить ткани витаминами и минералами.

Эксперт: Александра Алисова, гастроэнтеролог

  • Кокос (масло, молоко, йогурт) — помогает усваивать питательные вещества и защищает кишечник от вирусов, микробов и грибков.
  • Мята — снимает спазмы, уменьшает боль, вздутие и запоры; особенно полезна при синдроме раздражённого кишечника.
  • Лосось — источник омега-3 и витамина D, снижает воспаления и способствует росту полезных бактерий.
  • Ягоды — борются с воспалениями и помогают при запорах и дивертикулёзе.

Продукты, которых стоит избегать:

  • быстрые углеводы: сладости, выпечка, макароны, белая мука, газировка, фруктовые соки;
  • жирное и жареное.

Источник: infoforme

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Широкие джинсы 2025: как они делают любой образ современным
Изображение к статье: Почему сушить одежду на батарее вредно
Изображение к статье: Самые скучные и тоскливые знаки Зодиака
Изображение к статье: Нажми на «правильную» кнопку!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
В мире
1
Изображение к статье: Виктор Орбан вынужден маневрировать между Брюсселем и Москвой. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео