Мало кто задумывается о здоровье кишечника, хотя именно от него зависят иммунитет и общее состояние организма. В кишечнике располагается около 80% клеток, вырабатывающих антитела против инфекций, а также расщепляются продукты, чтобы насытить ткани витаминами и минералами.