Мало кто задумывается о здоровье кишечника, хотя именно от него зависят иммунитет и общее состояние организма. В кишечнике располагается около 80% клеток, вырабатывающих антитела против инфекций, а также расщепляются продукты, чтобы насытить ткани витаминами и минералами.
Эксперт: Александра Алисова, гастроэнтеролог
- Кокос (масло, молоко, йогурт) — помогает усваивать питательные вещества и защищает кишечник от вирусов, микробов и грибков.
- Мята — снимает спазмы, уменьшает боль, вздутие и запоры; особенно полезна при синдроме раздражённого кишечника.
- Лосось — источник омега-3 и витамина D, снижает воспаления и способствует росту полезных бактерий.
- Ягоды — борются с воспалениями и помогают при запорах и дивертикулёзе.
Продукты, которых стоит избегать:
- быстрые углеводы: сладости, выпечка, макароны, белая мука, газировка, фруктовые соки;
- жирное и жареное.
