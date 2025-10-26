Baltijas balss logotype
Цифровой детокс: как гаджеты крадут наш сон и психическое здоровье

Люблю!
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Цифровой детокс: как гаджеты крадут наш сон и психическое здоровье

Мир охватила эпидемия цифровой усталости. Многие проводят с гаджетами долгие часы, не всегда осознавая, как это сказывается на их ментальном здоровье.

Вместе Натальей Губаревой, неврологом, разбираемся, к каким последствиям может привести чрезмерное увлечение цифровым контентом и почему цифровая гигиена очень важна.

Еще в 1996 году, задолго до эпохи смартфонов, заговорили о синдроме информационной усталости. Это состояние, при котором мозг перестает справляться с постоянным потоком разнородной информации. Симптомы затрагивают в первую очередь психику: растут тревожность и эмоциональная неустойчивость, снижается способность концентрироваться, появляется быстрая утомляемость и бессонница.

Сегодня мы имеем дело с цифровой усталостью — ухудшением самочувствия из-за постоянного использования смартфонов, планшетов, компьютеров. Статистика подтверждает масштаб проблемы: перегруз от избытка технологий испытывают 73% россиян, а 61% признаются, что зависят от гаджетов и не представляют без них жизни.

Почему страдают мозг и сон?

«Люди далеко не всегда используют смартфоны и другие устройства для учебы или работы. Для многих соцсети становятся инструментом для ухода от реальности и насущных проблем. Замена неудобной действительности на более привлекательную виртуальную картинку заставляет людей потреблять все больше контента», — поясняет эксперт.

Мы потребляем информацию и пассивно: ленты новостей бесконечно обновляются, друзья присылают посты и, а рекомендательные алгоритмы подкидывают новый контент. Мозг, пытаясь обработать, работает на износ. Результатом становится хронический стресс, повышенная тревожность и проблемы со сном.

Гаджеты негативно влияют на сон еще по двум причинам. Первая — синий свет от экранов, подавляющий выработку мелатонина, ключевого гормона, регулирующего суточные ритмы. Нехватка мелатонина затрудняет засыпание и ухудшает качество сна. Вторая — эмоциональное возбуждение от новостей, переписок или видео мешает мозгу перейти в режим сна.

Снижение концентрации и ухудшение работоспособности на фоне переизбытка цифровой информации — это следствие не только умственной усталости, но и потока уведомлений, которые фрагментируют внимание.

Решение — цифровой детокс

Исправить ситуацию помогает цифровой детокс — осознанное ограничение времени, проводимого с гаджетами. Его необходимость признают и сами пользователи. Например, опросы показывают, что каждый второй молодой человек не против пожить в мире без интернета.

Большинство не может полностью отказаться от технологий, а потому важно научиться сосуществовать с ними без вреда для психики.

Практические шаги к цифровой гигиене:

  • Установите лимиты на экранное время для развлекательных приложений и соцсетей с помощью встроенных функций смартфона.

  • Проведите «чистку»: удалите приложения, чаты и каналы, которые не приносят пользы или вызывают стресс и тревогу.

  • Отключите навязчивые уведомления. Оставьте только самые важные (например, звонки) либо переведите телефон в беззвучный режим.

  • Создайте «ритуал» перед сном: как минимум за час до отхода ко сну отложите все гаджеты.

  • Научитесь отдыхать без телефона. Гуляйте, занимайтесь спортом, готовьте, общайтесь с близкими вживую. Эти виды активности действительно восстанавливают нервную систему.

the-day

#стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
