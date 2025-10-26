Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эти знаки Зодиака категорически не слушают чужие советы 0 511

Люблю!
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эти знаки Зодиака категорически не слушают чужие советы

Есть люди, которым чужое мнение не важно — они уверены, что только их взгляды на жизнь правильные. Астрологи выделили три знака Зодиака, которые не прислушаются к совету, пока не столкнутся с последствиями.

ОВЕН

Овны самоуверенные и решительные. Им сложно признать чужую правоту, и они редко меняют свои привычки или мнение. Для них важнее собственные убеждения и уважение со стороны других.

СКОРПИОН

Скорпионы идут к цели напролом. Осознать ошибку они могут только тогда, когда ситуация выйдет из-под контроля. Важно заранее решать, стоит ли тратить силы на советы, если человек под знаком Скорпиона предпочитает идти своим путем.

РЫБЫ

Рыбы любят мечтать и часто манипулируют окружающими для исполнения своих желаний. Даже благодарность от них услышать трудно. Для Рыб важнее собственные убеждения и материальные интересы, а не советы или опыт других.

Источник: news.hochu

Читайте нас также:
#астрология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Широкие джинсы 2025: как они делают любой образ современным
Изображение к статье: Почему сушить одежду на батарее вредно
Изображение к статье: Самые скучные и тоскливые знаки Зодиака
Изображение к статье: Нажми на «правильную» кнопку!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
В мире
1
Изображение к статье: Виктор Орбан вынужден маневрировать между Брюсселем и Москвой. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео