Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ежедневное мытье головы: польза или вред для волос 0 252

Люблю!
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ежедневное мытье головы: польза или вред для волос

Многие женщины моют голову каждый день, считая, что это помогает поддерживать идеальный вид прически и ощущение ухоженности. Разбираемся вместе со специалистом, как частота мытья влияет на волосы.

Эксперт: Юлия Седлецкая, трихолог

Когда ежедневное мытьё необходимо

  • Жирная кожа головы — ежедневное мытьё помогает предотвратить размножение микробов и воспаление.
  • Мужчины — кожа головы чаще жирнеет, поэтому ежедневное мытьё допустимо.
  • Гормональные изменения у женщин — повышение андрогенов может усилить выделение себума.
  • Подростки — активная работа сальных желез во время полового созревания требует более частого мытья.

Шампуни для ежедневного использования

Для частого мытья подходят шампуни с нейтральным pH (5,0–5,5) с растительными экстрактами: чабрец, мальва, лопух, крапива, лаванда, шалфей. Они мягко очищают и балансируют кожу головы.

Советы трихолога для правильного мытья головы

  • мыть волосы вниз головой;
  • использовать комфортную горячую воду;
  • промывать волосы дважды шампунем;
  • активировать пену в ладонях перед нанесением;
  • массировать кожу волосами, как естественным эксфолиантом;
  • мойте голову осознанно, не автоматически;
  • бальзамы и маски наносить, отступая от корней на 5 см.

На что ещё влияет чистота кожи головы

  • правильный выбор шампуня по типу кожи;
  • техника мытья головы;
  • чистый рацион питания;
  • достаточный питьевой режим;
  • гормональное состояние.

Источник: rbc

Читайте нас также:
#красота #волосы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Широкие джинсы 2025: как они делают любой образ современным
Изображение к статье: Почему сушить одежду на батарее вредно
Изображение к статье: Самые скучные и тоскливые знаки Зодиака
Изображение к статье: Нажми на «правильную» кнопку!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
В мире
1
Изображение к статье: Виктор Орбан вынужден маневрировать между Брюсселем и Москвой. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео