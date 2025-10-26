Многие женщины моют голову каждый день, считая, что это помогает поддерживать идеальный вид прически и ощущение ухоженности. Разбираемся вместе со специалистом, как частота мытья влияет на волосы.
Эксперт: Юлия Седлецкая, трихолог
Когда ежедневное мытьё необходимо
- Жирная кожа головы — ежедневное мытьё помогает предотвратить размножение микробов и воспаление.
- Мужчины — кожа головы чаще жирнеет, поэтому ежедневное мытьё допустимо.
- Гормональные изменения у женщин — повышение андрогенов может усилить выделение себума.
- Подростки — активная работа сальных желез во время полового созревания требует более частого мытья.
Шампуни для ежедневного использования
Для частого мытья подходят шампуни с нейтральным pH (5,0–5,5) с растительными экстрактами: чабрец, мальва, лопух, крапива, лаванда, шалфей. Они мягко очищают и балансируют кожу головы.
Советы трихолога для правильного мытья головы
- мыть волосы вниз головой;
- использовать комфортную горячую воду;
- промывать волосы дважды шампунем;
- активировать пену в ладонях перед нанесением;
- массировать кожу волосами, как естественным эксфолиантом;
- мойте голову осознанно, не автоматически;
- бальзамы и маски наносить, отступая от корней на 5 см.
На что ещё влияет чистота кожи головы
- правильный выбор шампуня по типу кожи;
- техника мытья головы;
- чистый рацион питания;
- достаточный питьевой режим;
- гормональное состояние.
Источник: rbc
