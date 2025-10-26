Когда мы чувствуем себя плохо, то первым делом тянемся к аптечке. В ней обычно есть базовый набор препаратов, которые мы принимаем, даже не задумываясь о том, как они сочетаются между собой. Врач-кардиолог Валентина Байдина объяснила, какие лекарства категорически несовместимы.

Многие принимают разные препараты, не советуясь с врачом и даже не читая инструкции. Но при этом некоторые таблетки, порошки, растворы и капсулы, которыми мы лечим головную боль, простуды, кашель или аллергию, могут всерьез конфликтовать со средствами, которые прописаны для лечения различных хронических патологий. В итоге можно получить гремучую смесь — опасную комбинацию, которая вызовет побочные эффекты и спровоцирует осложнения.

Вот что обязательно надо узнать перед тем, как принять таблетку.

Варианты опасных сочетаний лекарств

«Это правда, многие лекарственные препараты несовместимы. Об этом обычно говорится в инструкции к лекарственному препарату, — рассказала „Доктору Питеру“ врач-кардиолог Валентина Байдина. — Поэтому, если нужно к базовой терапии, принимаемой по поводу гипертонии, ИБС или другого хронического заболевания, дополнительно принять какой-то препарат, нужно уточнить это у врача или хотя бы в инструкции».

Врач объясняет: проблема не в том, что препарат может не сработать. Все гораздо опаснее. Некоторые комбинации лекарств могут угрожать здоровью и даже жизни.

Средства от аллергии и от кашля

Если человек страдает от сезонной или постоянной аллергии, ему могут прописать прием антигистаминных препаратов. Когда на фоне аллергии возникает простуда, которая сопровождается насморком и кашлем, многие применяют различные сиропы или таблетки против кашля, не думая, что это опасно. Причем, многие противокашлевые и противоаллергические лекарства, которые продают без рецепта, могут содержать аналогичные по действию вещества.

Совместный прием двух и более лекарств, имеющих аналогичное действие, однонаправленный эффект, может привести к накоплению токсических уровней препаратов.

Может резко усиливаться седативное действие, опасное для водителей и людей, которым нужна предельная концентрация. Кроме того, подобные комбинации могут привести к расстройствам аппетита и сна, сильной вялости, заторможенности.

Антидепрессанты и болеутоляющие

Пациенты с депрессией нередко ощущают боль в разных частях тела, которая возникает под влиянием внешних факторов. Нередко для того, чтобы облегчить ее, применяются безрецептурные обезболивающие, которые на фоне лечения антидепрессантами не рекомендованы.

Так, на фоне приема антидепрессантов СИОЗС (так называемые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) использование препаратов из класса НПВП (нестероидные противовоспалительные), которые дают жаропонижающий и обезболивающий эффекты, может грозить осложнениями. Это кровотечения из пищевода или стенок желудка. Совместный прием препаратов повышает риски в 7 раз и более.

Аспирин и антикоагулянты

Многим пациентам врачи прописывают антикоагулянты, чтобы предупредить или лечить тромбозы сосудов. Но на фоне ОРВИ, при развитии головной боли или повышении температуры многие из нас традиционно тянутся за аспирином.

Но мало кто знает, что у этого препарата помимо основного выражен еще и антиагрегантный эффект, то есть, происходит выраженное разжижение крови, снижение ее свертывающей способности. Это может спровоцировать опасные для жизни кровотечения — внешние или внутренние.

Ингибиторы МАО и лекарства от простуды

Препараты из группы ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) могут назначаться при терапии депрессии, лечении паркинсонизма и некоторых иных патологий.

Если пациенты с такими заболеваниями простынут и будут использовать спреи или капли от насморка с сосудосуживающим действием, пить препараты с кофеином, аспирин, парацетамол, то они могут спровоцировать развитие серьезного гипертонического криза, который крайне сложно купировать, он может грозить человеку гибелью от осложнений.

Сердечные препараты и лекарства от других болезней

На фоне некоторых сердечных патологий врачи применяют препараты из группы сердечных гликозидов. Если на фоне их приема используются мочегонные средства, это может привести к развитию жизнеугрожающих аритмий. Особенно опасно сочетание фуросемида и дигоксина, особенно на фоне развития отеков и высокого давления. Такая комбинация ведет к потере калия с мочой, а уровень самого дигоксина на этом фоне повышается, формируя токсичные концентрации.

Сердечникам опасен и прием аналогов виагры, которая может провоцировать гипертонический криз. Если же на фоне приема этого препарата дополнительно используются нитраты (нитроглицерин), риски для здоровья возрастают в разы. Возможно развитие сердечной недостаточности и гибель.

Лекарства от давления и антибактериальные средства

При лечении гипертонии врачи могут назначать препараты из группы ингибиторов АПФ или препараты из группы блокаторов рецепторов к ангиотензин-2 (сокращенно БРкА). На фоне их приема запрещено применять антибиотики из группы триметоприма и сульфаметоксазола (ко-тримоксазол, бисептол). Есть данные об опасности сочетания препаратов от давления с препаратами из группы эритромицинов и макролидов. Возможны проблемы пищеварения, повышение давления, риск инсульта.