Осенние перемены: как сохранить свое тело в норме, несмотря на апатию и холод за окном 0 75

Люблю!
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Осенние перемены: как сохранить свое тело в норме, несмотря на апатию и холод за окном

Осенний период связан не только с изменениями погоды, но также с переменами, касающимися ментального здоровья и тела. Камила Туйчиева, терапевт и диетолог рассказывает, что стоит предпринять, чтобы без потерь адаптироваться к осеннему снижению физической активности.

Похолодание на улице, дождливая погода, сокращение светового дня, характерные для осенне-зимнего периода, сказываются на уровне физической активности. Люди начинают реже выходить на улицу, делая это только по необходимости, сокращая свое пребывание вне дома до минимума. У многих непогода вызывает ощущение подавленности и грусти, из-за чего уровень активности снижается еще сильнее.

«Помимо уровня и интенсивности физической нагрузки меняется и характер питания. Осень и зима традиционно ассоциируются с переходом на более калорийное и сытное меню: легкий рацион, характерный для лета, перестает пользоваться популярностью.

Многие начинают есть больше в том числе и из-за изменений в организме, спровоцированных укорочением светового дня и снижением температуры на улице. Такие перемены влияют на гормоны лептин и грелин, контролирующие аппетит: перекусить чем-то вкусным «вне графика» в холодное время хочется чаще, чем летом», — комментирует Камила Туйчиева.

С наступлением осени многие ощущают упадок сил и апатию, которые могут усилиться на фоне происходящих с телом перемен. Снижение уровня физической активности и более сытное, чем летом, питание, приводят к набору веса — прибавка может достигать нескольких килограммов и становиться дополнительным огорчающим фактором. В осенне-зимний период уменьшается и мышечная масса, а значит снижается выносливость, усталость даже от привычных нагрузок наступает быстрее.

В холодное время года важно по возможность сохранять привычный уровень физической активности. Всемирная организация здравоохранения советует уделять умеренной нагрузке 150 минут в неделю — это значит, что на подходящую физическую активность нужно тратить всего 21 минуту в день. Это то время для себя и на себя, которое под силу выделить большинству.

Кроме того, важно поддерживать сон в норме — спать от 7 до 9 часов в сутки, ложиться до 22:30, сбалансированно питаться, стараясь, чтобы в рационе были все необходимые питательные вещества. В этот период также может потребоваться дополнительный прием витамина D — дозировку, форму препарата, продолжительность курса, а также его необходимость определит врач, с которым обязательно нужно проконсультироваться.

the-day

#здоровье
Редакция BB.LV
