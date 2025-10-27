Полноценный ночной сон необходим для здоровья и хорошего самочувствия, но многие сталкиваются с проблемами засыпания и недосыпанием.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), треть взрослых в США не спят рекомендованные семь часов в сутки. Недостаток сна приводит не только к снижению энергии, но и к ухудшению концентрации, настроения и общего самочувствия.

Среди способов улучшить сон — правильное питание. Помимо избегания кофеина и тяжёлой пищи, существуют напитки, которые способствуют засыпанию и качественному отдыху.

Вишневый сок

Терпкая вишня Монморанси содержит мелатонин, который помогает регулировать естественный режим сна. Небольшое исследование показало, что употребление одной чашки вишневого сока дважды в день увеличивает продолжительность сна на 84 минуты по сравнению с плацебо. Кроме того, вишня повышает доступность триптофана — аминокислоты, поддерживающей сон.

Миндальное молоко

Миндальное молоко содержит триптофан, который способствует выработке серотонина — гормона, запускающего сон. Кроме того, напиток богат магнием и мелатонином. Одна чашка миндального молока обеспечивает около 17 мг магния, что составляет 4% дневной нормы.

Зеленый чай без кофеина

Безкофеиновый зеленый чай богат антиоксидантами и содержит l-теанин, снижающий стресс и тревожность. Это способствует более спокойному сну и облегчает засыпание. Стандартная чашка чая содержит около 8 мг l-теанина.

Молоко

Молоко богато кальцием, магнием и калием, которые помогают вырабатывать мелатонин и предотвращают мышечные спазмы — частую причину бессонницы. Один стакан обезжиренного молока обеспечивает 13% дневной нормы магния и 16% калия.

Кефир

Кисломолочный напиток содержит триптофан и пробиотики, поддерживающие здоровый микробиом кишечника. Исследования показывают, что разнообразный микробиом связан с улучшением качества и продолжительности сна.

Золотое молоко

Теплое молоко с куркумой, имбирем и медом сочетает в себе успокаивающий эффект триптофана, магния и калия с противовоспалительными свойствами имбиря и куркумина. Исследования на животных показали, что куркума способствует углублению сна, что может быть полезно для дальнейших исследований у людей.

