Сенсорная пустота: как понять, что вашему телу не хватает прикосновений 0 163

Люблю!
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сенсорная пустота: как понять, что вашему телу не хватает прикосновений

Многие люди не осознают, что недостаток физического контакта может влиять на психическое и эмоциональное состояние. Недостаток объятий, прикосновений и простых телесных взаимодействий называют сенсорным голодом, и он встречается не только у младенцев, но и у взрослых.

Почему телесный контакт важен

Сенсорный голод — это дефицит тактильного общения. Терапевты отмечают, что объятия, прикосновения и массаж стимулируют выброс окситоцина — гормона, который снижает стресс и улучшает самочувствие. Недостаток контакта повышает тревожность, склонность к депрессии и даже влияет на риск злоупотребления психоактивными веществами.

Признаки сенсорного голода у взрослых

  • Желание часто находиться наедине и избегать контакта с людьми
  • Чувство эмоциональной пустоты или раздражительности без видимой причины
  • Повышенная тревожность, трудности с концентрацией внимания
  • Склонность к самоповреждению или ощущение социальной изоляции

Даже минимальные прикосновения, будь то массаж, рукопожатие, объятие с партнером или уходовые процедуры у специалистов (парикмахер, мастер маникюра), могут снизить ощущение пустоты и улучшить эмоциональное состояние.

Как восполнить дефицит тактильного контакта

  • Уход за собой через прикосновения: самомассаж, применение масел и кремов помогают телу чувствовать заботу.
  • Контакт с природой: обнимайте деревья, трогайте листья и кору — такие практики снижают стресс.
  • Инициатива в отношениях: не ждите, пока близкие проявят внимание; сами предлагайте объятия, держание за руки или совместные активности.

Найдите баланс между личным пространством и физическим контактом — это улучшает эмоциональное здоровье, укрепляет отношения и помогает чувствовать себя полноценным.

Источник: heroine

#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
