Вы думаете, что главное – подобрать цвет штор к подушкам? Оказывается, самые досадные промахи кроются в деталях, которые мы часто упускаем из виду. Исправьте эти пять неочевидных ошибок, и ваши окна преобразятся до неузнаваемости.

Ошибка 1: Экономия на ткани

"Куплю подешевле, а вдруг не понравится?"

Дешевая ткань ухудшит даже недорогой интерьер. Она образует бесформенные, пузырящиеся складки, плохо драпируется и может выцвести после первой же стирки.

Рассчитывайте бюджет так, чтобы хватило на качественный, плотный текстиль – лен, хлопок с пропиткой, бархат, качественный полиэстер. Именно ткань, а не сложный дизайн, создает ощущение роскоши. Помните: лучше одна пара шикарных льняных портьер, чем три пары из дешевого тюля.

Ошибка 2: Игнорирование функциональности окна

"Главное – красиво!"

Вы будете постоянно закалывать шторы, чтобы открыть створку, они будут пачкаться от рук и пыли с окна. Это неудобно и неэстетично.

Для часто открывающихся окон выбирайте конструкции с разъемными кольцами или люверсами, которые можно легко сдвинуть. Или продумайте фиксаторы-держатели, которые аккуратно отводят ткань в сторону, не мешая проветриванию.

Ошибка 3: Неправильная стирка

"Постираю как обычную простынь"

Многие натуральные ткани (особенно лен) дают сильную усадку. Вы можете повесить идеально подогнанные по длине шторы, а после первой стирки они окажутся на 10-15 см короче.

Обязательно декатируйте новые шторы перед пошивом или перед тем, как повесить их впервые. Постирайте их в режиме, в котором планируете ухаживать за ними в будущем, а затем тщательно отпарьте утюгом с паром.

Уточните у производителя, садится ли ткань.

Всегда учитывайте возможную усадку при расчете метража.

Ошибка 4: Неверный подбор подхвата

"Какая разница, лишь бы держал"

Слишком тугой или короткий подхват создаст неэлегантный, перекошенный силуэт. Слишком низко расположенный – укоротит окно.

Идеальная точка для подхвата – на высоте 1/3 или 1/2 от общей длины шторы от пола. Сам подхват должен быть достаточно свободным, чтобы мягко поддерживать красивые складки, а не сминать их в комок.

Ошибка 5: Пренебрежение отпариванием

"И так сойдет, складки расправятся"

Никогда не вешайте неотпаренную штору! Используйте мощный отпариватель – он быстро и безопасно расправит все заломы, даже на самых капризных тканях, и не оставит блеска. Регулярное отпаривание (а не стирка) – секрет безупречного вида ваших окон надолго.

Учитывая эти нюансы, вы сможете не просто купить шторы, а создать у окон изящную и продуманную до мелочей композицию.