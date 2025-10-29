Baltijas balss logotype
Уйти или остаться: когда муж хороший, но мысли о разводе

Люблю!
Дата публикации: 29.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Уйти или остаться: когда муж хороший, но мысли о разводе
ФОТО: depositphotos

Бывает, что семья выглядит благополучной: муж заботливый, не изменяет, помогает, не пьет и не бьет, а внутри — пустота. Без ссор и драмы, но и без тепла. Живете как положено и по инерции, но от этой тишины становится только тяжелее, потому что вроде все нормально, а счастья, драйва и искристой химии нет. Такое состояние — не редкость, и важно не рубить с плеча, а разобраться: чего на самом деле не хватает, и можно ли это вернуть. Психолог Марат Вахитов дал советы, что делать в такой ситуации.

Разделить любовь, привязанность и привычку

Психологи часто говорят: чувства не исчезают внезапно — они перетекают. Иногда любовь становится тихой привязанностью, иногда уходит в дружбу или родство. «Это не обязательно плохо. Но если у вас и у человека рядом нет ни желания, ни интереса, ни эмоционального отклика, стоит честно признать: вы живете из долга. Привязанность можно уважать, но ею невозможно питать душу. Первый шаг — назвать вещи своими именами, без чувства вины», — говорит эксперт.

Проверить, не спряталась ли любовь под усталостью

Многие женщины после нескольких лет брака перестают чувствовать хоть что-то похожее на нежность и влечение не потому, что любовь умерла, а потому что выгорели. Монотонность, забота о доме, эмоциональное перенапряжение, нехватка внимания к себе — все это глушит любые проявления чувств. Иногда достаточно не развода, а передышки: отпуск без быта, пауза в обязанностях, работа с телом и психикой — и чувства вдруг проступают из-под слоя усталости. Прежде чем принимать решение, попробуйте отдохнуть по-настоящему, а не просто выспаться.

Понять, что вы ищете за словом «развод»

Развод — не всегда про уход от человека. Часто это попытка уйти от внутренней вязкой ледяной тишины, от чувства, что жизнь остановилась. «Важно ответить себе честно: чего хочется — другой любви, свободы, новых смыслов, признания? Или вы нуждаетесь в переменах, которых можно добиться и внутри брака? Запишите это и проанализируйте. Может статься, вопрос не в муже, а в личных границах и реализованности», — утверждает психолог.

Не путать спокойствие с равнодушием

Бывает, что брак кажется нежизнеспособным только потому, что в нем стало спокойно. После бурных отношений в начале тишина воспринимается как отсутствие чувств. Но зрелая любовь редко похожа на фейерверк. Иногда нужно присмотреться: может, вас пугает не человек, а спокойствие, к которому вы не привыкли. Попробуйте поработать над аспектами новизны, посмотрите на себя и мужа иначе — иногда пара оживает не после скандала, а после совместного смеха над мелочью.

Принять решение из ясности, а не из усталости

Если разговоры, паузы, терапия и попытки оживить брак не работают, важно не мучить себя чувством долга. Быть рядом из жалости или страха — это тоже форма предательства. Но уходить стоит не в обиде, а с пониманием: вы сделали все возможное. Тогда развод станет не бегством, а честным завершением этапа.

Главная ошибка — терпеть, считая, что благодарность заменит чувства, она не заменит. Но прежде чем уходить, нужно восстановить контакт с собой: понять, где кончилась любовь, а где — внимание к себе. Решение, принятое не из усталости, а из внутренней ясности, всегда будет правильным — останетесь ли вы с мужем, или пойдете дальше.

#мужчина и женщина
Видео