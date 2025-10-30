Baltijas balss logotype
Дата публикации: 30.10.2025
ФОТО: Freepik

Глянцевые манифесты любят обещать, что позитив — это долголетие и невероятное счастье в мире грациозных единорогов. Наука смотрит на вопрос тоньше и глубже: дольше и счастливее живут не те, кто смотрит на мир через розовые очки, а люди, которые умеют видеть реальность без иллюзий, снижать стресс через чувство юмора и держать курс на действие. Важно различать легкую иронию и прожженный цинизм — первое помогает, второе подрывает здоровье.

Крупные исследования показывают: циничная враждебность повышает общий и сердечно-сосудистый риск и связана с более высокой смертностью, тогда как оптимизм — с большей вероятностью исключительного долголетия. Идеальная точка, как водится, в следовании срединному пути — и это реалистичная установка с дозой иронии и рабочими привычками. Психолог Марат Вахитов дал советы, как превратить иронию в ресурс, а не в броню от нашего прекрасного (местами) мира.

Использовать иронию с умом

Ирония помогает снизить физиологический отклик на стресс и отделять зерна от плевел, то есть мысль от эмоции. Но если шутка становится способом не говорить по делу, это уже избегание. «Сигналы перегиба — постоянные шпильки, жесткий сарказм вместо разговора, ощущение дистанции даже с близкими. Сохраняйте юмор, но проговаривайте важное впрямую. Так вы получаете антистресс-эффект без социальных побочных эффектов, которые благополучно рассорят вас со всеми на свете», — утверждает эксперт.

Выбрать реалистичный оптимизм

Формула простая: трезво назвать риск, прописать план и вернуться к выполнению конкретной задачи. Это и есть защитный пессимизм в здоровой форме — он улучшает результативность и снижает тревогу, особенно у перфекционистов. Практика: на одну проблему пишите три конкретных действия на ближайшие 24 часа. Без заламывания рук, саморефлексии и всех этих «могу ли я, магнолия», только шаги.

Ограничить цинизм как привычку ожидать от людей худшего

Циничная недоверчивость связана с более высоким риском смертности и сердечно-сосудистых событий, так что это не просто стиль поведения, а реальный фактор риска. «Введите правило проверки гипотезы: прежде чем приписать чьему-то поступку дурной мотив, соберите хотя бы один альтернативный сценарий, в котором человек перестает быть этаким злодеем. Это снижает хроническое напряжение и защищает сосуды лучше любой острой реплики», — советует психолог.

Культивировать здоровый юмор, а не сарказм на поражение

Сарказм может стимулировать абстрактное мышление и креативность, но легко поджигает конфликты и провоцирует обиды. Оставляйте остроумие в задачах на идеи, а в отношениях убирайте колкость. Маркер баланса: после вашей шутки у собеседника должно появиться облегчение, а не потребность защититься. Да и вы сами должны чувствовать не злорадство или даже стыд, а ровное умиротворение.

