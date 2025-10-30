Даже если ты ходишь в спортзал несколько раз в неделю, это не спасает от последствий сидячего образа жизни. Исследования показывают: долгое сидение каждый день повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, остеопороза и даже деменции. Хорошая новость — вред можно снизить, если внести в жизнь несколько простых изменений.

1. Двигайся каждые 60 минут

Ставь таймер или напоминание на телефоне: каждый час нужно вставать и двигаться хотя бы 5–10 минут. Пройди по офису, сделай растяжку, выйди на балкон или просто попей воды стоя. Даже короткие перерывы помогают разогнать кровь и снять напряжение с позвоночника.

2. Ходи каждый день

Если нет времени на полноценную тренировку, достаточно часовой прогулки утром или вечером. Можно выходить на одну–две остановки раньше или пройтись до магазина пешком. Главное — движение должно стать частью твоего повседневного ритма, а не редким событием.

3. Ешь чаще, но меньше

Вместо трех обильных приемов пищи попробуй дробное питание — небольшие порции каждые 3–4 часа. Это стабилизирует уровень энергии и предотвращает переедание, которое часто случается у тех, кто долго сидит за компьютером.

4. Проверь, как устроено твое рабочее место

Используй ортопедический стул с поддержкой поясницы и убедись, что экран монитора находится на уровне глаз. Это снижает нагрузку на спину и шею. Если возможно, чередуй работу сидя и стоя — можно купить регулируемый стол или просто поставить ноутбук на возвышение.

5. Делай короткую растяжку

Несколько простых движений — наклоны, вращения головой, потягивания и раскрытие груди — помогут улучшить самочувствие и осанку. Достаточно 2–3 минуты растяжки каждый час, чтобы почувствовать заметное облегчение к вечеру.

Маленькие, но регулярные действия действительно работают — именно они защищают тело от «болезней офисного кресла».

Источник: thevoicemag