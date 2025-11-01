Baltijas balss logotype
3 продукта, которые наносят вред слизистой кишечника — мнение диетологов 0 358

Люблю!
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 3 продукта, которые наносят вред слизистой кишечника — мнение диетологов

Проблемы с пищеварением и здоровьем кишечника стали постоянной темой для многих жителей крупных городов. Стресс, спешка и несбалансированное питание приводят к вздутию, газообразованию и чувству тяжести в животе. Диетологи назвали три продукта, от которых стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье кишечника. Об этом сообщает американское издание She Finds.

Обработанные продукты

Обработанные продукты проходят многочисленные стадии промышленной переработки, чтобы увеличить срок хранения. В результате они теряют значительную часть питательных веществ и содержат множество консервантов и искусственных добавок.

Диетолог Мэри Сабат отмечает, что подобные ингредиенты раздражают слизистую кишечника, а низкое содержание клетчатки и избыток вредных жиров только усугубляют ситуацию.

Для защиты слизистой важно отдавать предпочтение цельным продуктам — свежим фруктам, овощам, цельнозерновым кашам и нежирным источникам белка.

Глютен

Безглютеновая диета давно перестала быть просто модным течением. Все чаще врачи рекомендуют исключить глютен, чтобы уменьшить воспаление и дискомфорт в кишечнике.

По словам диетолога Шары Коэн, злаки, содержащие глютен — пшеница, ячмень и рожь — могут вызывать иммунную реакцию и повреждать слизистую желудочно-кишечного тракта у людей с чувствительностью к глютену или целиакией. Однако даже у здоровых людей избыток глютена способен спровоцировать воспаление.

Избыток сахара

Чрезмерное употребление сахара не только вызывает зависимость, но и приводит к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Доктор Сабат подчеркивает, что избыток рафинированного сахара и искусственных подсластителей нарушает баланс микрофлоры кишечника.

Патогенные бактерии и дрожжи активно питаются сахаром, разрушая слизистую. Чтобы снизить вред, диетологи рекомендуют заменять сахар натуральными подсластителями — медом, стевией или кленовым сиропом, но употреблять их умеренно.

Источник: Pomada.cc

#продукты #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
