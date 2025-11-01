Baltijas balss logotype
Мяту не добавлять: гастроэнтеролог перечислил 6 привычек, которые провоцируют изжогу 0 229

Люблю!
Дата публикации: 01.11.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Мяту не добавлять: гастроэнтеролог перечислил 6 привычек, которые провоцируют изжогу

Изжога — распространенная проблема, которая беспокоит чуть ли не каждого третьего. Однако в некоторых случаях ее легко избежать — для этого достаточно просто не делать некоторых вещей.

Если изжога появляется у вас, казалось бы, ниоткуда, последите за своими привычками. По словам врача-гастроэнтеролога Рустема Садыкова, ее причины могут скрываться за довольно банальными действиями, на которые вы просто не обращали внимание.

В своем телеграм-канале специалист назвал шесть привычек, которые действительно могут усиливать изжогу. Проверьте, есть ли они у вас.

  • Пить кофе натощак. Кофеин стимулирует выработку кислоты, раздражает слизистую желудка и пищевод.

  • Плотно ужинать перед сном. Полный желудок в горизонтальном положении — прямой путь к изжоге. Врач рекомендует есть минимум за 2-3 часа до сна.

  • Пить газировку и алкоголь. Газ и спирт расширяют нижний пищеводный сфинктер, поэтому кислота легче поднимается вверх — из желудка в пищевод.

  • Есть острую и жирную пищу. Такие блюда усиливают выработку кислоты и задерживают пищу в желудке. Если уже страдаете периодически от изжоги, лучше выбирайте блюда в тушеном, вареном и запеченном виде.

  • Ложиться после еды. Читайте пункт 2. После обеда или ужина врач советует отправляться не на диван, а на короткую прогулку.

  • Курить и любить мяту. Никотин и ментол тоже расслабляют сфинктер пищевода, облегчая для кислоты путь из желудка в пищевод.

К слову, вредными привычками при склонности к изжоге врачи называют также ношение тугих ремней и наклоны вниз после еды минимум в течение 30 минут после трапезы.

Когда изжога доведет до рака

Постоянная изжога, если не обращаться к врачу и ничего с ней не делать, со временем может привести к развитию так называемого пищевода Барретта — это предраковое состояние пищевода. Это происходит на фоне долгого воспаления слизистой пищевода, связанного с регулярным забросом туда кислоты из желудка. Чаще страдают этим заболеванием мужчины.

Выявить пищевод Барретта можно при обычной ФГДС. Но чтобы это произошло, не стоит игнорировать некоторые симптомы. Как рассказала Мария Успенская, врач-гастроэнтеролог НМИЦ онкологии им. Петрова, все проявления этого предракового состояния мало отличаются от ГЭРБ. Среди них:

  • изжога;

  • отрыжка и срыгивание после еды, возникающее при наклонах тела;

  • дисфагия, когда человеку трудно или больно глотать пищу, особенно твердую;

  • ночной кашель;

  • частое першение в горле;

  • осиплость голоса;

  • чувство кома в горле;

  • боль в груди, не связанная с сердцем;

  • эрозии эмали зубов.

#здоровье
Видео