Почему коты бегают за вами в туалет 1 330

Дата публикации: 02.11.2025
Хозяева котов знают: уединиться в квартире бывает невозможно, даже в туалете. Кот может спать самым глубоким сном, но стоит вам встать и пойти в уборную — он тут как тут и мяучит, требуя впустить его.

Защитник и наблюдатель

На самом деле кот следит за вами во время туалетных дел, чтобы на вас не напали «монстры», привидения или хищники. В мире животных походы в туалет — время повышенной уязвимости, и ваш пушистик берет на себя роль защитника.

Взаимная забота

Кот любит вас и оберегает, контролируя вашу безопасность. Важно и вам заботиться о питомце: он также нуждается в вашей защите и внимании, пока вы на работе или занимаетесь другими делами.

Источник: stebel

#кошки
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    2-го ноября

    Никогда такого не наблюдал. И даже у знакомых, у которых аж 4 кошака. Вот звук открываемого холодильника они быстро выучают. И звук шуршащего полиэтиленового пакетика (из которого как правило достают еду) тоже.

    3
    1

