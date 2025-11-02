Все мы мечтаем о красивой, белоснежной улыбке. Профессиональная чистка зубов помогает удалить стойкий налет и зубной камень, которые невозможно устранить обычной щеткой, улучшает цвет эмали, предупреждает воспаления и кариес. Но, как и любая медицинская процедура, у нее есть ограничения. О том, в каких случаях чистку стоит отложить, и какие меры помогут сохранить здоровье зубов без нее, рассказал Арам Давидян — врач стоматолог-хирург, имплантолог, ортопед.

Зачем нужна профессиональная чистка

Зубной налет и камень — не просто косметическая неприятность. Они служат убежищем для бактерий, провоцирующих воспаления десен, неприятный запах изо рта и разрушение эмали.

Регулярное удаление отложений позволяет:

снизить риск кариеса и пародонтита;

вернуть зубам естественную гладкость и цвет;

улучшить дыхание и общее состояние слизистой;

продлить срок службы пломб, коронок и имплантатов.

Однако есть ситуации, когда вмешательство стоматолога может быть не только неэффективным, но и вредным.

Когда стоит отложить чистку

1. Воспалительные процессы в полости рта

«Если у пациента активная стадия гингивита, пародонтита или афтозного стоматита, то профессиональная чистка спровоцирует еще большее воспаление и боль. Для начала пациенту необходимо пройти противовоспалительное лечение, а уже после этого можно позаботиться о красоте улыбки», — говорит Арам Давидян.

2. Вирусные и кожные заболевания

Стоит отложить поход к стоматологу при активном герпесе на слизистой рта или губах. «Манипуляции во рту могут спровоцировать распространение инфекции. Также осторожности требует лейкоплакия и другие изменения слизистой — здесь важно наблюдение врача и щадящий подход, чтобы избежать травматизации», — предупреждает эксперт.

3. Повышенная чувствительность эмали

Если у вас чувствительная эмаль зубов, чистка может навредить. Даже незначительное прикосновение инструментов вызывает боль. Если вы все же настроены почистить и осветлить зубы, перед чисткой рекомендуется укрепить эмаль с помощью фторсодержащих гелей, реминерализирующих паст или провести курс десенсибилизации. Врач-стоматолог может предложить местную анестезию или мягкие методики с использованием ультразвука низкой мощности.

4. Возможные аллергические реакции

Иногда противопоказания связаны не с состоянием зубов, а с особенностями организма — например, аллергией на латекс или непереносимостью компонентов для полировки и ополаскивания.

Состояния, требующие повышенного внимания врача

У некоторых пациентов выраженные противопоказания к чистке вроде бы отсутствуют. Но есть ряд состояний, на которые опытный врач должен обратить внимание, чтобы оценить возможные риски.

1. Заболевания крови

«При нарушениях свертываемости крови (например, гемофилии), приеме антикоагулянтов необходимо предварительное согласование с терапевтом. Даже незначительная кровоточивость десен может привести к осложнениям», — предупреждает врач-стоматолог.

2. Патологии сердца и сосудов

Тем, кто недавно перенес операцию на сердце, не стоит спешить с чисткой зубов, чтобы исключить риск инфицирования. При неконтролируемой гипертонии процедура также может вызвать скачок давления, поэтому важно привести показатели в норму перед визитом к стоматологу.

3. Беременность и грудное вскармливание

В первом и третьем триместрах лучше избегать любых стоматологических вмешательств. «Оптимальное время для профилактической чистки — второй триместр. Врач выбирает щадящие методы, без агрессивных паст и ультразвука высокой мощности. Во время лактации чистка разрешена, но если есть необходимость в использовании анестезии или антисептиков, подбираются безопасные препараты», — говорит эксперт.

Относительные противопоказания

Некоторые состояния требуют лишь корректировки, а не полного отказа от процедуры:

Ортодонтические конструкции. Брекеты, имплантаты и мосты требуют деликатной чистки с использованием специальных насадок и мягких порошков.

Сахарный диабет. При стабильном уровне глюкозы чистка возможна, но проводится с обязательной антисептической обработкой и контролем за заживлением тканей.

Психоэмоциональное напряжение. Сильный страх перед стоматологом способен спровоцировать скачки давления. В таких случаях рекомендуются седативные и обезболивающие методики.

Чем заменить профессиональную чистку

Если процедура противопоказана, важно поддерживать гигиену зубов альтернативными способами. Что подойдет:

Тщательная домашняя гигиена. Чистка зубов щеткой средней жесткости дважды в день, использование нити и ершиков помогут уменьшить образование налета.

Антисептические ополаскиватели. Средства с хлоргексидином подавляют болезнетворные бактерии и улучшают состояние десен.

Пасты для чувствительных зубов. Они содержат соли калия и фториды, укрепляющие эмаль и снижающие болевые реакции.

Контроль состояния полости рта. Посещение лечащего врача для осмотра каждые полгода позволяет вовремя заметить и предотвратить осложнения.

Профессиональная чистка зубов эффективна и безопасна, но она подходит не всем. Иногда организм требует передышки, подготовки или лечения до того, как сесть в кресло стоматолога. Грамотный врач всегда оценит состояние вашего здоровья, подберет щадящий формат процедуры или предложит временные альтернативы.