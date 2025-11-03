Несмотря на то, что пока к концу подходит только октябрь, сейчас самое подходящее время для того, чтобы начать задумываться о том, в чем вы хотите провести праздничный сезон и встретить Новый год. Если образ вы уже более или менее продумали, предлагаем изучить, какими ювелирными украшениями его можно дополнить.

Исходя из того, как прошли недавние показы новых коллекций в рамках Недель моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, акцентные ювелирные украшения возвращаются в моду вместе с максималистской эстетикой. Выбор на начало 2026 года тоже будет достаточно широким, что доказали и люксовые бренды как в осенне-зимних, так и в совсем свежих весенне-летних коллекциях. Если вы тоже уже вовсю задумываетесь о том, как можно наиболее стильно обновить свой ювелирный гардероб к приближающимся праздникам, предлагаем вместе с нами изучить несколько самых актуальных вариантов.

Длинные бусы

Первый акцентный, как и многие другие ювелирные украшения и бижутерия, попавшие в эту подборку, соответствует не только максималистской эстетике, но и тренду на бохо-стиль. Длинные яркие бусы, сделанные из мелких разноцветных элементов, в этом сезоне представили, например, такие бренды, как Celine, Tory Burch и Anna Sui: их интерпретация данной тенденции достаточно часто представляет собой украшение, доходящее даже чуть ниже груди и помогающее подчеркнуть легкость и даже некоторую небрежность образа.

Оверсайз

Конечно, невозможно представить себе максимализм на рынке без ювелирных украшений размера оверсайз, с крупными камнями, которые видно буквально из другого конца комнаты. В этом сезоне особенной популярностью среди всех вариантов пользуются серьги, которые стилисты и дизайнеры рекомендуют выбирать как можно более контрастными относительно всего остального вашего образа. Примеры удачных сочетаний можно подглядеть и у брендов, недавно представлявших свои коллекции: Saint Laurent, Lanvin и Bottega Veneta.

Многослойность

Если же образ хочется сделать не только максималистским, но и по-трендовому небрежным и слегка даже напоминающим о хиппи- или бохо-эстетиках, то следует отдавать предпочтение вариантам, где акцентными являются сразу несколько украшений, сосредоточенных в одной зоне. Так, марка Givenchy, к примеру, предлагает носить вместе сразу несколько ожерелий, бренд Chanel представляет вариант с парой контрастных браслетов, а Jean Paul Gaultier и вовсе не ограничивается лишь двумя украшениями — подходящий вариант найдется на любой вкус.

Мишура, бахрома и фейерверки

Еще один элемент ностальгической хиппи-культуры, который снова вернулся в моду в 2025 году, и, судя по недавно прошедшим в рамках Недель моды показам, останется с нами и в 2026-м, — это бахрома в самых разнообразных своих проявлениях. В индустрии ювелирных украшений бренды предлагают как классический «висячий» вариант, который мы уже видели и на сумках, и на обуви, так и уникальную опцию — модель фейерверк; ее можно найти, например, у марки Chanel.