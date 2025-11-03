Современный мир невозможно представить без социальных сетей. Они стали частью нашей жизни, но, к сожалению, и инструментом для насилия.

Что такое цифровой абьюз?

Это не просто безобидные шутки в переписке. Это систематическое унижение, контроль и преследование с помощью технологий. Такой абьюз опаснее обычного, так как может происходить круглосуточно и оставлять глубокие раны в психике. Жертвой может стать кто угодно: партнер, коллега, одноклассник. Абьюзер получает удовольствие от власти и страха, которые он вселяет.

Формы цифрового абьюза

Форм насилия в отношении других людей существует огромное множество, и перечислить их все практически невозможно. Ситуация усугубилась с появлением искусственного интеллекта, который предоставил каждому возможность создавать поддельные фотографии для нанесения вреда репутации других людей.

Апскертинг: Съемка интимных частей тела без согласия. Далее, если нарушитель находится в кругу знакомых, с помощью полученный материалов он начинает вымогать деньги или ставит другие условия.

Доксинг: Публикация личной конфиденциальной информации в сети, например, домашний адрес, документы, медицинские проблемы, номер телефона и т.д. Цель — та же самая, что и в первом виде — шантажировать жертву, вымогая денежные средства или угрожая расправой.

Киберсталкинг: Навязчивое преследование человека онлайн, например, отправка сообщений, фото или видео. Цель — запугать жертву или довести ее до истерического состояния, чтобы ею было легче манипулировать. Также киберсталкинг может перейти в реальность, например, узнав точный адрес, караулить человека около дома.

Кибербуллинг: Оскорбления и угрозы в соцсетях, как в личных сообщениях, так и в комментариях. Особенно опасен для подростков с несформировавшейся психикой.

Интимная месть: Массовая публикация или рассылка в личных сообщениях интимных фото и видео после расставания с абьюзивным партнером.

Сексторшен: Шантаж откровенными фото и видео для получения денежный средств и других благ. Также вымогатель может отправлять свои обнаженные снимки и писать сообщения с откровенным подтекстом, чтобы довести жертву до истерического состояния.

Признаки цифрового абьюза в отношениях

Партнер требует, чтобы вы всегда сразу отвечали на его сообщения и звонки

Это замаскированное насилие прикрытое заботой и любовью. Партнер хочет быть всегда с вами на связи, отправляя бесконечное количество сообщений, и злится или угрожает, если вы не ответили сразу, даже если были заняты или легли спать.

Партнер оскорбляет и всегда использует ваши слабости против вас

В переписке появляются оскорбления и угрозы, даже при малейшей ошибке или при плохом настроении партнера.

Партнер требует скачивать приложение для отслеживания местоположения

Партнер настаивает на установке приложения для слежки, прикрываясь вашей же безопасностью.

Партнер ограничивает ваш круг общения

Ограничение круга общения — признак абьюзивных отношений, который проявляется и в интернете. Агрессор может указывать, с кем общаться, создавая длинный список запретов. Это позволяет контролировать окружение и предотвратить обращение за помощью в кризисной ситуации.

Партнер создает липовые аккаунты для слежки за вами

Чтобы не привлекать к себе внимание, партнер может создать фальшивый аккаунт и наблюдать за вашими действиями.

Партнер публикует в соцсетях оскорбляющие вас посты

Партнер публикует информацию о вас без разрешения. Чаще всего это оказываются материалы, которые вам неприятны или нежелательны. Кроме того, партнер может высказываться о вас негативно в своих личных профилях или оставлять критические комментарии под публикациями общих знакомых.

Партнер требует дать доступы ко всем аккаунтам

Партнер настаивает на доступе к вашему телефону и соцсетям, манипулируя доверием и угрозами.

Если вы дадите полный карт бланш, то ваши личные границы будут уничтожены: по каждой мелочи необходимо будет отчитываться.

Партнер принуждает к созданию интимного контента, а после использует это в качестве шантажа

Принуждение к отправке откровенных снимков, а после угрозы их публикацией.

Как защититься от цифрового абьюза?

Обсудите личные границы: Объясните партнеру, что вмешательство в вашу личную жизнь неприемлемо. Если не хотите отправлять интимные фото, скажите об этом. Абьюзивный партнер, как правило, не проявит понимание. В таком случае, подумайте, готовы ли вы смириться с контролем.

Откажитесь от интимных фото: Не бойтесь сказать «нет», если не хотите отправлять откровенные снимки.

Не давайте пароли, если это причиняет вам дискомфорт: Защитите свои аккаунты двухфакторной аутентификацией.

Делитесь с близкими: Расскажите о ситуации друзьям или родственникам, не оставайтесь одна.

Сохраняйте доказательства: Делайте скриншоты переписок и записывайте разговоры с угрозами.

Цифровой абьюз — это серьезная проблема, которую нельзя игнорировать. Важно знать признаки такого насилия и уметь защитить себя. Не бойтесь говорить о проблеме и искать помощи!