Сезонные овощи и фрукты не только насыщают организм витаминами, но и помогают сохранить энергию, поддерживать иммунитет и контролировать вес.

После жаркого лета и первых холодов многие замечают упадок сил и снижение продуктивности. Причиной этому может быть не только перемена погоды, но и изменение рациона: со стола исчезают продукты, богатые витаминами и антиоксидантами. Диетологи отмечают, что осенью важно включать в питание сезонные продукты, чтобы поддерживать организм и сохранять здоровье.

Ниже — подборка самых полезных осенних продуктов, которые легко найти на рынке или в магазине, и которые положительно влияют на иммунитет, мозговую активность и общее самочувствие.

Яблоки

Флавоноиды, содержащиеся в яблоках, улучшают работу мозга, повышают настроение и снабжают организм витамином C, клетчаткой и другими важными микроэлементами.

Груши

Помимо схожих с яблоками свойств, груши поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и помогают снижать высокое давление. К тому же из них получаются вкусные пироги, ничем не уступающие классической шарлотке.

Клюква

Эта кисло-горькая ягода известна как основа морса против простуды, но её польза шире: клюква укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с окислительным стрессом, влияющим на старение кожи и развитие атеросклероза.

Тыква

Яркий герой осени — источник бета-каротина и витамина A. Она поддерживает здоровье глаз, сердца, лёгких и почек.

Лук-порей

Противовоспалительный овощ, который укрепляет иммунитет и защищает от сезонных заболеваний. Также лук-порей полезен для профилактики катаракты и других проблем с глазами.

Брюссельская капуста

Содержит клетчатку и антиоксиданты, обладающие противораковыми свойствами. Несмотря на специфический вкус, стоит попробовать новые рецепты с этим крестоцветным овощем.

Батат

Сладкий картофель богат витаминами A, C и группы B, поддерживает иммунитет и репродуктивное здоровье, а также помогает справляться с нервным напряжением, особенно в период ПМС.

Брокколи

Исследования показывают, что брокколи содержит сульфорафан — уникальное вещество, способное защищать организм от некоторых видов рака. Ученые изучают его возможное применение в терапии онкологических заболеваний.

Источник: Everyday Health