Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Осень на тарелке: продукты, которые укрепят здоровье и иммунитет 1 139

Люблю!
Дата публикации: 06.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Осень на тарелке: продукты, которые укрепят здоровье и иммунитет

Сезонные овощи и фрукты не только насыщают организм витаминами, но и помогают сохранить энергию, поддерживать иммунитет и контролировать вес.

После жаркого лета и первых холодов многие замечают упадок сил и снижение продуктивности. Причиной этому может быть не только перемена погоды, но и изменение рациона: со стола исчезают продукты, богатые витаминами и антиоксидантами. Диетологи отмечают, что осенью важно включать в питание сезонные продукты, чтобы поддерживать организм и сохранять здоровье.

Ниже — подборка самых полезных осенних продуктов, которые легко найти на рынке или в магазине, и которые положительно влияют на иммунитет, мозговую активность и общее самочувствие.

Яблоки

Флавоноиды, содержащиеся в яблоках, улучшают работу мозга, повышают настроение и снабжают организм витамином C, клетчаткой и другими важными микроэлементами.

Груши

Помимо схожих с яблоками свойств, груши поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и помогают снижать высокое давление. К тому же из них получаются вкусные пироги, ничем не уступающие классической шарлотке.

Клюква

Эта кисло-горькая ягода известна как основа морса против простуды, но её польза шире: клюква укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с окислительным стрессом, влияющим на старение кожи и развитие атеросклероза.

Тыква

Яркий герой осени — источник бета-каротина и витамина A. Она поддерживает здоровье глаз, сердца, лёгких и почек.

Лук-порей

Противовоспалительный овощ, который укрепляет иммунитет и защищает от сезонных заболеваний. Также лук-порей полезен для профилактики катаракты и других проблем с глазами.

Брюссельская капуста

Содержит клетчатку и антиоксиданты, обладающие противораковыми свойствами. Несмотря на специфический вкус, стоит попробовать новые рецепты с этим крестоцветным овощем.

Батат

Сладкий картофель богат витаминами A, C и группы B, поддерживает иммунитет и репродуктивное здоровье, а также помогает справляться с нервным напряжением, особенно в период ПМС.

Брокколи

Исследования показывают, что брокколи содержит сульфорафан — уникальное вещество, способное защищать организм от некоторых видов рака. Ученые изучают его возможное применение в терапии онкологических заболеваний.

Источник: Everyday Health

×
Читайте нас также:
#здоровое питание #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.
Изображение к статье: Ложь нередко проявляется не в самих словах, а в поведении человека.
Изображение к статье: Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео