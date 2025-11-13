Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что нельзя носить в женской сумке: вещи, притягивающие неприятности 0 493

Люблю!
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что нельзя носить в женской сумке: вещи, притягивающие неприятности

Женская сумка — это целый мир, в котором можно найти всё: от косметики до чеков и случайных безделушек. Но эзотерики и психологи утверждают, что некоторые вещи способны буквально притягивать проблемы и мешать движению вперёд. Разберём, что лучше не носить с собой, если хотите сохранить внутренний баланс и хорошую энергетику.

Сломанные вещи

Хранить поломанные предметы — плохая привычка. На энергетическом уровне они несут разрушение и застой. Сломанные серёжки, треснувшие зеркальца, расчески без зубчиков или порванные резинки для волос создают вокруг владелицы «хаотичное поле». Кроме того, это символ того, что человеку трудно отпускать прошлое. Попробуйте освободить сумку от всего ненужного — и вместе с мусором уйдут старые эмоции.

Вещи из прошлого

Мелочи, напоминающие о бывших отношениях или неприятных событиях, могут мешать двигаться дальше. Брелок от бывшего парня, старый билет с неудачного свидания или подаренное украшение — всё это невидимые «якоря», тянущие назад. Если вещь дорога эстетически, оставьте её дома, но не носите с собой постоянно. Пусть место в вашей сумке займут только те предметы, что приносят радость и уверенность.

Неоплаченные счета и квитанции

Документы, связанные с долгами, не должны находиться рядом с вами весь день. Счета, чеки, неоплаченные квитанции — символ финансового груза. По поверьям, таская их с собой, можно «запрограммировать» себя на постоянные расходы и проблемы с деньгами. Лучше хранить такие бумаги дома в папке — или сразу избавляться от них после оплаты.

Пусть ваша сумка станет не хранилищем случайных вещей, а пространством, где живут только нужные и позитивные предметы.

Источник: Kleo.ru

Читайте нас также:
#стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папина дочка, мамин сынок: как схожесть с родителями влияет на отношение семьи к ребенку
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью
Изображение к статье: Грипп: что нельзя делать во время болезни — советы врачей
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео