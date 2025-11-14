Смена погоды особенно ощущается людьми с проблемами суставов: колени, плечи, бедра и даже пальцы рук могут «предупреждать» о дожде неприятными ощущениями. Издание Orthopedic and Sports Medicine объясняет, почему это происходит и как облегчить состояние.

Как погода воздействует на суставы

Снижение атмосферного давления Перед дождем давление падает, ткани вокруг суставов слегка расширяются, создавая дополнительное давление на нервные окончания. Отсюда боль и скованность. Высокая влажность Синовиальная жидкость, естественная «смазка» суставов, становится гуще, что затрудняет движение и вызывает дискомфорт. Понижение температуры Холод сжимает мышцы, замедляет кровообращение и снижает гибкость суставов, что приводит к утренней скованности.

Кто больше всего чувствует перемену погоды

Люди с остеоартритом — изношенный хрящ реагирует на любое расширение тканей.

— изношенный хрящ реагирует на любое расширение тканей. Пациенты с ревматоидным артритом — воспаление усиливается при изменении давления и влажности.

— воспаление усиливается при изменении давления и влажности. Перенесшие травмы или операции — рубцы и измененные ткани особенно чувствительны.

— рубцы и измененные ткани особенно чувствительны. Пожилые люди — естественное старение тканей и снижение кровообращения усиливают дискомфорт.

Примечание: даже после эндопротезирования боль может возникать из-за мягких тканей вокруг сустава, хотя погодозависимость значительно уменьшается.

Как облегчить боль во время дождя

Движение : лёгкая йога, пилатес, прогулки, плавание — активность стимулирует кровообращение и смазку суставов.

: лёгкая йога, пилатес, прогулки, плавание — активность стимулирует кровообращение и смазку суставов. Тепло : многослойная одежда, грелки, тёплые ванны и компрессы помогают расслабить мышцы.

: многослойная одежда, грелки, тёплые ванны и компрессы помогают расслабить мышцы. Противовоспалительная диета : куркума, имбирь, жирная рыба, орехи, ягоды; меньше соли и фастфуда.

: куркума, имбирь, жирная рыба, орехи, ягоды; меньше соли и фастфуда. Физиотерапия и массаж : улучшают микроциркуляцию, уменьшают отёк, укрепляют мышцы вокруг суставов.

: улучшают микроциркуляцию, уменьшают отёк, укрепляют мышцы вокруг суставов. Добавки : по рекомендации врача — глюкозамин, хондроитин, коллаген.

: по рекомендации врача — глюкозамин, хондроитин, коллаген. Вода: поддерживает синовиальную жидкость, предотвращая обезвоживание суставов.

Когда обратиться к врачу

Если боль сохраняется несколько дней, появляется отёк, покраснение или лихорадка, необходимо посетить ортопеда — это может быть признаком воспаления или инфекции.

Современные решения для хронической боли:

Инъекции гиалуроновой кислоты или PRP

Артроскопия для восстановления тканей

Эндопротезирование при ограничении движения

Даже если за окном дождь и низкое давление, можно уменьшить дискомфорт: сделайте чай с имбирем, потянитесь и позаботьтесь о своих суставах.

