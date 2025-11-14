Baltijas balss logotype
Почему крутит ноги на дождь: как погода влияет на суставы 0 256

Люблю!
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему крутит ноги на дождь: как погода влияет на суставы

Смена погоды особенно ощущается людьми с проблемами суставов: колени, плечи, бедра и даже пальцы рук могут «предупреждать» о дожде неприятными ощущениями. Издание Orthopedic and Sports Medicine объясняет, почему это происходит и как облегчить состояние.

Как погода воздействует на суставы

  1. Снижение атмосферного давления Перед дождем давление падает, ткани вокруг суставов слегка расширяются, создавая дополнительное давление на нервные окончания. Отсюда боль и скованность.

  2. Высокая влажность Синовиальная жидкость, естественная «смазка» суставов, становится гуще, что затрудняет движение и вызывает дискомфорт.

  3. Понижение температуры Холод сжимает мышцы, замедляет кровообращение и снижает гибкость суставов, что приводит к утренней скованности.

Кто больше всего чувствует перемену погоды

  • Люди с остеоартритом — изношенный хрящ реагирует на любое расширение тканей.
  • Пациенты с ревматоидным артритом — воспаление усиливается при изменении давления и влажности.
  • Перенесшие травмы или операции — рубцы и измененные ткани особенно чувствительны.
  • Пожилые люди — естественное старение тканей и снижение кровообращения усиливают дискомфорт.

Примечание: даже после эндопротезирования боль может возникать из-за мягких тканей вокруг сустава, хотя погодозависимость значительно уменьшается.

Как облегчить боль во время дождя

  • Движение: лёгкая йога, пилатес, прогулки, плавание — активность стимулирует кровообращение и смазку суставов.
  • Тепло: многослойная одежда, грелки, тёплые ванны и компрессы помогают расслабить мышцы.
  • Противовоспалительная диета: куркума, имбирь, жирная рыба, орехи, ягоды; меньше соли и фастфуда.
  • Физиотерапия и массаж: улучшают микроциркуляцию, уменьшают отёк, укрепляют мышцы вокруг суставов.
  • Добавки: по рекомендации врача — глюкозамин, хондроитин, коллаген.
  • Вода: поддерживает синовиальную жидкость, предотвращая обезвоживание суставов.

Когда обратиться к врачу

Если боль сохраняется несколько дней, появляется отёк, покраснение или лихорадка, необходимо посетить ортопеда — это может быть признаком воспаления или инфекции.

Современные решения для хронической боли:

  • Инъекции гиалуроновой кислоты или PRP
  • Артроскопия для восстановления тканей
  • Эндопротезирование при ограничении движения

Даже если за окном дождь и низкое давление, можно уменьшить дискомфорт: сделайте чай с имбирем, потянитесь и позаботьтесь о своих суставах.

Источник: TSN.ua

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
