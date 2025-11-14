Смена погоды особенно ощущается людьми с проблемами суставов: колени, плечи, бедра и даже пальцы рук могут «предупреждать» о дожде неприятными ощущениями. Издание Orthopedic and Sports Medicine объясняет, почему это происходит и как облегчить состояние.
Как погода воздействует на суставы
-
Снижение атмосферного давления Перед дождем давление падает, ткани вокруг суставов слегка расширяются, создавая дополнительное давление на нервные окончания. Отсюда боль и скованность.
-
Высокая влажность Синовиальная жидкость, естественная «смазка» суставов, становится гуще, что затрудняет движение и вызывает дискомфорт.
-
Понижение температуры Холод сжимает мышцы, замедляет кровообращение и снижает гибкость суставов, что приводит к утренней скованности.
Кто больше всего чувствует перемену погоды
- Люди с остеоартритом — изношенный хрящ реагирует на любое расширение тканей.
- Пациенты с ревматоидным артритом — воспаление усиливается при изменении давления и влажности.
- Перенесшие травмы или операции — рубцы и измененные ткани особенно чувствительны.
- Пожилые люди — естественное старение тканей и снижение кровообращения усиливают дискомфорт.
Примечание: даже после эндопротезирования боль может возникать из-за мягких тканей вокруг сустава, хотя погодозависимость значительно уменьшается.
Как облегчить боль во время дождя
- Движение: лёгкая йога, пилатес, прогулки, плавание — активность стимулирует кровообращение и смазку суставов.
- Тепло: многослойная одежда, грелки, тёплые ванны и компрессы помогают расслабить мышцы.
- Противовоспалительная диета: куркума, имбирь, жирная рыба, орехи, ягоды; меньше соли и фастфуда.
- Физиотерапия и массаж: улучшают микроциркуляцию, уменьшают отёк, укрепляют мышцы вокруг суставов.
- Добавки: по рекомендации врача — глюкозамин, хондроитин, коллаген.
- Вода: поддерживает синовиальную жидкость, предотвращая обезвоживание суставов.
Когда обратиться к врачу
Если боль сохраняется несколько дней, появляется отёк, покраснение или лихорадка, необходимо посетить ортопеда — это может быть признаком воспаления или инфекции.
Современные решения для хронической боли:
- Инъекции гиалуроновой кислоты или PRP
- Артроскопия для восстановления тканей
- Эндопротезирование при ограничении движения
Даже если за окном дождь и низкое давление, можно уменьшить дискомфорт: сделайте чай с имбирем, потянитесь и позаботьтесь о своих суставах.
Источник: TSN.ua
