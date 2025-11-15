Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Боль в горле: как лечить и когда обращаться к врачу 1 200

Люблю!
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Боль в горле: как лечить и когда обращаться к врачу

Во время межсезонья боль в горле становится одной из самых частых жалоб. Часто она застигает врасплох — в отпуске, в поездке или просто в выходные, когда нет возможности попасть к врачу. Что делать в таких случаях, чем помочь себе безопасно и когда самолечение может быть опасно — объясняет специалист.

эксперт: Александр Гуров, врач-отоларинголог

Когда можно лечиться самостоятельно

Если температура не поднимается выше 38 °C, нет выраженной слабости и налета на миндалинах, можно обойтись домашними методами. Но если боль сильная, появляется асимметрия ротоглотки или вы чувствуете упадок сил — нужно обращаться к врачу.

Что помогает облегчить боль

  • Полоскания антисептиками — подойдут растворы с ромашкой или шалфеем. Они мягко снимают воспаление, не нарушая естественную микрофлору.
  • Тёплое питьё — чай, вода или молоко с мёдом. Главное, чтобы напиток был именно тёплым, а не горячим.
  • Короткие согревающие процедуры — тёплый душ или ножные ванны по 5 минут помогут активировать защитные реакции организма.
  • Противовоспалительные препараты в виде спреев или таблеток — предпочтительно с активным веществом бензидамином, которое помогает снять боль и уменьшить воспаление уже через несколько дней.

Чего делать не стоит

Дышать над паром или прикладывать сухое тепло (варёные яйца, соль, гречку) — опасно. Такие процедуры усиливают отёк слизистой и могут усугубить воспаление, особенно если есть гнойные процессы.

Влияет ли стресс

Да, стресс ослабляет иммунитет и повышает восприимчивость слизистых к воспалениям. Поэтому отдых, сон и эмоциональное равновесие — часть лечения.

Можно ли заболеть от холодного

Холодное питьё само по себе не вызывает болезни, но если вы перегреты или имеете хронический тонзиллит, переохлаждение слизистой может спровоцировать воспаление.

Реально ли вылечить горло за один день

При лёгком фарингите — возможно облегчить боль с помощью комплексных препаратов вроде «Оралсепта». Но при ангине или бактериальной инфекции выздоровление займёт несколько дней.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    15-го ноября

    Если есть стретокок в миндалинах или белые пробки с гноем. Это очень опасно. Я в детстве болела. Прявился ревматизм сердца.Тут антибиотики уже нужны

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папина дочка, мамин сынок: как схожесть с родителями влияет на отношение семьи к ребенку
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью
Изображение к статье: Грипп: что нельзя делать во время болезни — советы врачей
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео