Во время межсезонья боль в горле становится одной из самых частых жалоб. Часто она застигает врасплох — в отпуске, в поездке или просто в выходные, когда нет возможности попасть к врачу. Что делать в таких случаях, чем помочь себе безопасно и когда самолечение может быть опасно — объясняет специалист.

эксперт: Александр Гуров, врач-отоларинголог

Когда можно лечиться самостоятельно

Если температура не поднимается выше 38 °C, нет выраженной слабости и налета на миндалинах, можно обойтись домашними методами. Но если боль сильная, появляется асимметрия ротоглотки или вы чувствуете упадок сил — нужно обращаться к врачу.

Что помогает облегчить боль

Полоскания антисептиками — подойдут растворы с ромашкой или шалфеем. Они мягко снимают воспаление, не нарушая естественную микрофлору.

— подойдут растворы с ромашкой или шалфеем. Они мягко снимают воспаление, не нарушая естественную микрофлору. Тёплое питьё — чай, вода или молоко с мёдом. Главное, чтобы напиток был именно тёплым, а не горячим.

— чай, вода или молоко с мёдом. Главное, чтобы напиток был именно тёплым, а не горячим. Короткие согревающие процедуры — тёплый душ или ножные ванны по 5 минут помогут активировать защитные реакции организма.

— тёплый душ или ножные ванны по 5 минут помогут активировать защитные реакции организма. Противовоспалительные препараты в виде спреев или таблеток — предпочтительно с активным веществом бензидамином, которое помогает снять боль и уменьшить воспаление уже через несколько дней.

Чего делать не стоит

Дышать над паром или прикладывать сухое тепло (варёные яйца, соль, гречку) — опасно. Такие процедуры усиливают отёк слизистой и могут усугубить воспаление, особенно если есть гнойные процессы.

Влияет ли стресс

Да, стресс ослабляет иммунитет и повышает восприимчивость слизистых к воспалениям. Поэтому отдых, сон и эмоциональное равновесие — часть лечения.

Можно ли заболеть от холодного

Холодное питьё само по себе не вызывает болезни, но если вы перегреты или имеете хронический тонзиллит, переохлаждение слизистой может спровоцировать воспаление.

Реально ли вылечить горло за один день

При лёгком фарингите — возможно облегчить боль с помощью комплексных препаратов вроде «Оралсепта». Но при ангине или бактериальной инфекции выздоровление займёт несколько дней.