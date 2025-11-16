Многие списывают спотыкание на невнимательность или усталость. Но если раньше этого не случалось, а теперь вы постоянно оступаетесь даже на ровной поверхности, это может быть тревожным сигналом о здоровье, объясняют врачи.

Что происходит при спотыканиях

Эксперт: Владимир Животов, остеопат, мануальный терапевт

Если вы не можете подняться по лестнице «на автопилоте» — не глядя под ноги — и постоянно оступаетесь, это может указывать на нарушения кровоснабжения головного мозга.

Мозжечок и центр равновесия теряют способность удерживать баланс.

Подкорковые структуры, включая базальные ганглии, отвечают за автоматические движения. Если кровообращение нарушено, приходится подключать сознательный контроль.

Причинами могут быть старые травмы головы, сильные удары, даже полученные в детстве.

Другие тревожные признаки

Головокружение при повороте или запрокидывании головы.

Потемнение в глазах при резком вставании.

Ощущение «неустойчивости» даже при обычной ходьбе.

По словам Животова, сочетание старых и недавно полученных травм головы, особенно затылочной области, может негативно влиять на состояние сосудов головы и позвоночных артерий.

Виноват лимбический отдел мозга

Эксперт: Алексей Одинец, ученый и практикующий врач, доктор философии, академик РАЕН

Лимбическая система мозга отвечает за автоматические реакции, творчество и спонтанные действия. С возрастом эта область становится менее активной, и привычные «автоматические» движения перестают работать.

Из-за ослабления лимбической системы человек перестает корректировать траекторию движения ног.

В результате возникают спотыкания и падения даже на ровной поверхности.

Нарушение работы лимбической системы связано с возрастными изменениями мозга и снижением активности творческих центров.

Вывод: частые спотыкания — не просто неуклюжесть. Это сигнал организма о возможных проблемах с кровоснабжением мозга и нарушении работы лимбической системы. Если замечаете этот симптом, стоит обратиться к специалисту для обследования и профилактики осложнений.

Источник: doctorpiter