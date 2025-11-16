Baltijas balss logotype
Это не обычная неуклюжесть: почему вы часто спотыкаетесь и что это значит для здоровья 0 240

Люблю!
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Это не обычная неуклюжесть: почему вы часто спотыкаетесь и что это значит для здоровья

Многие списывают спотыкание на невнимательность или усталость. Но если раньше этого не случалось, а теперь вы постоянно оступаетесь даже на ровной поверхности, это может быть тревожным сигналом о здоровье, объясняют врачи.

Что происходит при спотыканиях

Эксперт: Владимир Животов, остеопат, мануальный терапевт

Если вы не можете подняться по лестнице «на автопилоте» — не глядя под ноги — и постоянно оступаетесь, это может указывать на нарушения кровоснабжения головного мозга.

  • Мозжечок и центр равновесия теряют способность удерживать баланс.
  • Подкорковые структуры, включая базальные ганглии, отвечают за автоматические движения. Если кровообращение нарушено, приходится подключать сознательный контроль.

Причинами могут быть старые травмы головы, сильные удары, даже полученные в детстве.

Другие тревожные признаки

  • Головокружение при повороте или запрокидывании головы.
  • Потемнение в глазах при резком вставании.
  • Ощущение «неустойчивости» даже при обычной ходьбе.

По словам Животова, сочетание старых и недавно полученных травм головы, особенно затылочной области, может негативно влиять на состояние сосудов головы и позвоночных артерий.

Виноват лимбический отдел мозга

Эксперт: Алексей Одинец, ученый и практикующий врач, доктор философии, академик РАЕН

Лимбическая система мозга отвечает за автоматические реакции, творчество и спонтанные действия. С возрастом эта область становится менее активной, и привычные «автоматические» движения перестают работать.

  • Из-за ослабления лимбической системы человек перестает корректировать траекторию движения ног.
  • В результате возникают спотыкания и падения даже на ровной поверхности.
  • Нарушение работы лимбической системы связано с возрастными изменениями мозга и снижением активности творческих центров.

Вывод: частые спотыкания — не просто неуклюжесть. Это сигнал организма о возможных проблемах с кровоснабжением мозга и нарушении работы лимбической системы. Если замечаете этот симптом, стоит обратиться к специалисту для обследования и профилактики осложнений.

Источник: doctorpiter

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
