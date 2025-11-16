Многие списывают спотыкание на невнимательность или усталость. Но если раньше этого не случалось, а теперь вы постоянно оступаетесь даже на ровной поверхности, это может быть тревожным сигналом о здоровье, объясняют врачи.
Что происходит при спотыканиях
Эксперт: Владимир Животов, остеопат, мануальный терапевт
Если вы не можете подняться по лестнице «на автопилоте» — не глядя под ноги — и постоянно оступаетесь, это может указывать на нарушения кровоснабжения головного мозга.
- Мозжечок и центр равновесия теряют способность удерживать баланс.
- Подкорковые структуры, включая базальные ганглии, отвечают за автоматические движения. Если кровообращение нарушено, приходится подключать сознательный контроль.
Причинами могут быть старые травмы головы, сильные удары, даже полученные в детстве.
Другие тревожные признаки
- Головокружение при повороте или запрокидывании головы.
- Потемнение в глазах при резком вставании.
- Ощущение «неустойчивости» даже при обычной ходьбе.
По словам Животова, сочетание старых и недавно полученных травм головы, особенно затылочной области, может негативно влиять на состояние сосудов головы и позвоночных артерий.
Виноват лимбический отдел мозга
Эксперт: Алексей Одинец, ученый и практикующий врач, доктор философии, академик РАЕН
Лимбическая система мозга отвечает за автоматические реакции, творчество и спонтанные действия. С возрастом эта область становится менее активной, и привычные «автоматические» движения перестают работать.
- Из-за ослабления лимбической системы человек перестает корректировать траекторию движения ног.
- В результате возникают спотыкания и падения даже на ровной поверхности.
- Нарушение работы лимбической системы связано с возрастными изменениями мозга и снижением активности творческих центров.
Вывод: частые спотыкания — не просто неуклюжесть. Это сигнал организма о возможных проблемах с кровоснабжением мозга и нарушении работы лимбической системы. Если замечаете этот симптом, стоит обратиться к специалисту для обследования и профилактики осложнений.
Источник: doctorpiter
