В магазинах кактусы часто украшают сухоцветами для привлекательности. При этом даже в домашних условиях чуда естественного цветения можно дожидаться годами: кактус растет и вроде бы неплохо себя чувствует, а цветов все нет. Причин такого поведения не так уж и много, а исправить их под силу даже начинающему кактусоводу.

Выберите правильный кактус

В теории большинство домашних кактусов должны цвести, но на практике некоторым из них для этого требуются сложновыполнимые условия. Например, клейстокактус порадует владельцев лишь после достижения высоты в 30–40 сантиметров, эхинокактус и некоторые цереусы — после достижения возраста в 30–40 лет. А популярной опунции, напоминающей лепешку с ушками, в умеренных широтах часто не хватает солнца.

Зато эхинопсис, ребуция, маммилярия, гимнокалициум, астрофитум относительно непривередливы. При правильном уходе они охотно и красиво цветут примерно с третьего года жизни.

Отправьте кактус в зимнюю спячку

Главное правило кактусовода — игольчатых нужно держать в строгости. Изнеженные теплом, частыми поливами с регулярными подкормками и просторным горшком, они теряют интерес к цветению.

Большинство кактусов формирует бутоны в начале весны, поэтому на зиму их нужно переводить в энергосберегающий режим. В первую очередь это касается температуры: оптимальными считаются 8–15 градусов. С декабря до начала марта следует прекратить полив, подкормки, пересадки и даже перемещения горшка с места на место.

Отличный вариант — «забыть» кактус на застекленном, хорошо освещаемом, прохладном и проветриваемом балконе. Если балкона нет, ставьте горшки максимально близко к стеклу, но по возможности изолируйте от отопительных приборов. А еще надежнее — сделать выбор в пользу кактусов, лояльных к теплой зиме, таких как эхинопсис, гимнокалициум.

Обеспечьте свет, но берегите от ожогов

Кактусы светолюбивы и отлично чувствуют себя на подоконнике. Однако свет должен быть рассеянным, а не палящим: солнечное лето нередко грозит растениям ожогами. Поэтому если ваши окна выходят на южную сторону, кактусы лучше переместить на высокую тумбочку или стол.

Зимой некоторым видам, например маммилярии, может потребоваться дополнительное освещение. Если кактус начал сморщиваться и терять форму, разместите его под фитолампой.

Не увлекайтесь поливами

Мало воды лучше, чем много. Весной и летом достаточно поливать кактус раз в неделю, когда почва полностью высохнет. Осенью количество поливов сокращают, подготавливая растение к спячке. Зимой спящий кактус увлажнять не нужно. Пробуждение начинайте в марте — с легких опрыскиваний почвы, плавно переходящих в обычный режим полива.

Если игольчатый остался зимовать в квартире без понижения температурного режима, то поливать его все-таки нужно, но не чаще одного-полутора раз в месяц.

Опрыскивать сам кактус нельзя. Это может привести к появлению плесени и загниванию растения.

Отложите переезды и пересадки на весну

Кактусы консервативны и не любят перемещений, вплоть до разворота горшка. В период зимнего покоя и вовсе нежелательно сдвигать его даже на сантиметр. Пересаживать кактусы лучше всего весной, сразу после спячки и до периода цветения. Для игольчатых в активной фазе роста оптимальный интервал — раз в год, для более зрелых — не чаще одного раза в три года. Горшок должен быть тесноватым, чтобы кактус не расслаблялся.

Почву и удобрения нужно выбирать с пометкой «для кактусов и суккулентов». Молодым растениям будет достаточно одной-двух весенних подкормок в период роста. Некоторые кактусоводы и вовсе уверены, что удобрения их любимцам только вредят.