Совет как избежать почти гарантированных неприятностей с ручной кладью в аэропорту дала туристкам жена пилота, которая за годы работы в авиации, накопила ценный багаж знаний и рекомендаций для путешественников. С её слов, некоторые туристы предпочитают комфортную одежду для путешествий, в то время как другие стремятся выглядеть стильно даже в аэропорту. Однако, жена пилота настоятельно советует не жертвовать практичностью ради моды.

И в первую очередь она призывает женщин отказаться от дорогих сумок-шопперов, да и дешёвых тоже. Всё просто: ручная кладь без молнии может доставить массу неудобств в аэропорту. Шопперы часто не имеют отделений для необходимых вещей, а отсутствие застежки может привести к тому, что личные вещи рассыпятся по полу. Это может вызвать дополнительный стресс и даже привести к задержкам.

Лори из Хьюстона (США) рассказала своим подписчикам в соцсетях: «Главная ошибка, которую совершают женщины во время путешествий, заключается в том, что они используют сумки без застежки-молнии сверху. Это может привести к потере важных вещей».

В крайнем случае, если альтернативы любимой сумке нет, у неё есть запасной вариант: «Если вам необходимо взять с собой красивую сумку без молнии сверху, сделайте следующее: упакуйте большую часть своих вещей в отдельные пакеты. В этом случае, если вещи выпадут во время прохождения контроля безопасности или при турбулентности в самолете, вы увидите выпавший пакет, а не отдельные предметы».

Другие лайфхаки для багажа

Составляйте список вещей: Перед тем, как начать собирать чемодан, составьте подробный список необходимых вещей. Разделите его на категории: одежда, обувь, предметы гигиены, лекарства, документы и т.д. Это поможет избежать забытых вещей и лишнего хлама.

Планируйте свои наряды: Вместо того, чтобы брать кучу вещей «на всякий случай», продумайте, какие наряды вы будете носить в поездке. Составьте несколько комплектов одежды, которые можно комбинировать между собой. Это значительно уменьшит объем вашего багажа.

Сворачивайте одежду, а не складывайте: Свернутая одежда занимает меньше места в чемодане и меньше мнется. Используйте этот метод для футболок, брюк, юбок и даже платьев.

Используйте вакуумные пакеты: Вакуумные пакеты позволяют значительно уменьшить объем одежды и других мягких вещей. Они особенно полезны, если вы берете с собой объемные вещи, такие как пуховики или одеяла.

Оптимизируйте пространство обуви: Обувь занимает много места в чемодане. Чтобы сэкономить место, складывайте в обувь мелкие предметы, например, носки, нижнее белье, зарядные устройства.

Используйте многоразовые косметические емкости: Перелейте косметику и средства гигиены в небольшие многоразовые емкости. Это не только сэкономит место, но и позволит взять с собой только необходимое количество средств.

Упаковывайте жидкости правильно: Чтобы избежать протекания, плотно закручивайте крышки флаконов и обматывайте их пищевой пленкой или помещайте в отдельные пакеты.

Используйте органайзеры для багажа: Органайзеры для багажа, такие как косметички, чехлы для обуви, мешки для белья, помогают поддерживать порядок в чемодане и облегчают поиск нужных вещей.

Фотографируйте свой багаж: Перед поездкой сфотографируйте свой чемодан снаружи и внутри. Это поможет идентифицировать его в случае потери или задержки.

Маркируйте свой багаж: Наклейте на чемодан бирку с вашим именем, контактным телефоном и адресом. Также можно положить внутрь карточку с этой информацией.

Берите с собой минимальный набор необходимых вещей в ручную кладь: В ручную кладь положите документы, деньги, лекарства, зарядные устройства, а также смену белья и зубную щетку. Это позволит вам пережить первые дни в случае задержки багажа.

Учитывайте ограничения авиакомпании по весу и габаритам багажа: Перед поездкой уточните правила авиакомпании относительно веса и габаритов ручной клади и зарегистрированного багажа. Перевес багажа может привести к дополнительным расходам.

Дополнительные советы

Приобретите электронные весы для багажа: Это поможет вам контролировать вес чемодана и избежать перевеса.

Изучите правила провоза определенных предметов: Некоторые предметы, такие как жидкости, аэрозоли, острые предметы, могут быть запрещены к провозу в ручной клади или зарегистрированном багаже. Заранее изучите правила авиакомпании, чтобы избежать проблем при прохождении контроля безопасности.

Будьте внимательны во время получения багажа: Внимательно осмотрите свой чемодан при получении. Если вы обнаружили повреждения или потерю вещей, немедленно обратитесь к сотрудникам аэропорта для составления акта.

Застрахуйте свой багаж: Страховка багажа защитит вас от финансовых потерь в случае его утери, повреждения или задержки. Следуя этим простым советам, вы сможете организовать свой багаж максимально эффективно и избежать проблем во время путешествия.

