Финальный прием пищи должен быть строго регламентирован по времени, твердили нам десятилетиями. После шести вечера стоит закрыть рот и холодильник на замок, иначе и сон не придет, и на желудке будет тяжело, а на душе — тревожно и совестно. Оказывается, все эти правила строгих оснований под собой не имеют. И есть на ночь можно и даже нужно, утверждает врач эндокринолог-диетолог Юлия Сидорова.

"Поздний ужин может испортить сон, особенно если это жирная еда или сладости, но бывают ситуации, когда легкий перекус наоборот помогает — и сном, и самочувствием. Bногда тело требует еды не из-за привычки, а потому что ему действительно нужно топливо», — объясняет она. Итак, разбираемся, как, во сколько и что именно можно есть на ночь, согласно советам медика.

Чтобы поздняя трапеза пошла на пользу

⠀ Идеально — поесть за пару часов до сна. Лежа пищеварение работает медленнее, и тяжелая еда легко вызывает изжогу или ночной рефлюкс. Но идеальные условия бывают далеко не каждый день. Иногда вы ужинаете слишком рано, ложитесь поздно или весь вечер провели в работе — и голод подкрадывается ближе к ночи. Есть и медицинские причины не игнорировать такие сигналы: например, людям с диабетом небольшой перекус может помочь избежать ночной гипогликемии.

Меню для ночных «жриц»

⠀ Главное — выбирать продукты, которые не перегружают желудок и при этом помогают расслабиться. «Лучше всего подойдут мягкие белковые варианты: творог, кефир, яйца, нежирная рыба. Они дают чувство насыщения без скачков сахара. Легкие овощи тоже годятся — они не создают тяжести и при этом добавляют клетчатку. Фрукты, вроде банана или киви, работают почти как природное успокоительное: банан богат магнием и триптофаном, а киви, как показывают исследования, улучшает качество сна благодаря серотонину и мелатонину. Небольшая порция ягод помогает справиться с вечерней тягой к сладкому и дает антиоксиданты. А горсть орехов, например миндаля, насыщает полезными жирами и помогает организму вырабатывать мелатонин», — перечисляет диетолог. Из напитков лучше выбирать теплый травяной чай — ромашку, мелиссу, каркаде или слабый зеленый чай. Они не перегружают почки и мягко успокаивают.

Черный список

⠀ А вот от чего перед сном лучше держаться подальше. Продукты с простыми углеводами — конфеты, булочки, белый хлеб — поднимают сахар слишком резко, а затем так же быстро вызывают спад. В итоге появляются тревожность, беспокойство и проблемы с засыпанием. Жирная, жареная еда часто становится причиной изжоги. Алкоголь и кофеин сбивают архитектуру сна: вроде бы засыпаете быстро, а качество самого сна ухудшается. Большие объемы жидкости поздно вечером могут добавить ночных походов в туалет. ⠀ «Здоровый вечерний режим — это всегда про баланс. Ложиться спать голодным так же неприятно, как засыпать с тяжестью в животе. Когда вы прислушиваетесь к себе и выбираете спокойные, легкие продукты, тело благодарит вас более глубоким сном. Это не враг фигуры, а часть бережного отношения к себе», — заключает диетолог.