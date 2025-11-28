Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чили, гранат, шоколад: как питание влияет на сексуальное желание 1 197

Люблю!
Дата публикации: 28.11.2025
womanhit
Изображение к статье: Чили, гранат, шоколад: как питание влияет на сексуальное желание

Путь к удовольствию лежит через желудок: несколько измененная расхожая истина звучит провокационно, но в этом есть простая физиологическая логика. Оргазм это не только про желание и настроение. Это гормоны, кровообращение, чувствительность нервных окончаний, состояние сосудов и даже уровень сахара в крови. Когда телу хватает нужных микроэлементов и энергии, оно легче откликается на прикосновения, быстрее расслабляется и глубже проживает удовольствие.

Речь не о чудо-продуктах из разряда мифологии, а о конкретных веществах, которые реально участвуют в синтезе гормонов, улучшают приток крови и усиливают телесную реакцию. Нутрициолог Элина Королева рассказала о продуктах, которые стоит включить в рацион, если хочется большего уровня ощущения и отклика тела.

Темный шоколад

Качественный темный шоколад с высоким содержанием какао это не просто десерт для настроения. Он стимулирует выработку серотонина и дофамина, тех самых гормонов радости и возбуждения. «Кроме того, в нем есть фенилэтиламин, который усиливает влюбленность, ощущение близости и повышает чувствительность. Шоколад мягко расслабляет тело и одновременно делает его более восприимчивым к удовольствию, главное выбирать варианты без лишнего сахара и ароматизаторов», — объясняет врач.

Авокадо

Его не зря называют фруктом любви. Он богат полезными жирами, которые необходимы для синтеза половых гормонов, включая эстроген и тестостерон. В авокадо также много витамина E, который напрямую связан с состоянием кожи, слизистых и чувствительности тканей, он улучшает кровообращение в области малого таза, а это один из ключевых физиологических факторов оргазма. Плюс он стабилизирует уровень сахара в крови, а значит убирает резкие эмоциональные и энергетические скачки.

Гранат

Этот сочный плод оказывает выраженное влияние на сосудистую систему, он расширяет сосуды, улучшает ток крови и насыщение тканей кислородом. «Это напрямую связано с качеством физического возбуждения и интенсивностью ощущений. Исследования показывают, что гранатовый сок способен повышать уровень тестостерона и улучшать либидо как у мужчин, так и у женщин. Это тот самый фрукт, который усиливает внутренний огонь совершенно буквально», — подчеркивает нутрициолог.

Устрицы, жирная рыба и морепродукты

Это отменные источники цинка, селена и омега−3 жирных кислот. Цинк особенно важен для выработки половых гормонов и общего сексуального отклика организма. Омега−3 улучшает работу нервной системы и снижает хроническое воспаление, которое часто блокирует чувствительность тела. Морепродукты делают организм более энергичным, а нервную систему более отзывчивой к удовольствию.

Острый перец чили

Не самый часто упоминаемый афродизиак, но очень полезный. Небольшое количество острой пищи активирует выброс эндорфинов, это те самые природные обезболивающие и одновременно усилители эйфории. Они способствуют расширению сосудов, усиливают пульсацию, разогревают тело и повышают чувствительность кожи. Острый перец заставляет организм ускорять кровоток и дыхание, а это физиологически очень хорошо приближает к пику наслаждения. Главное, конечно, не переусердствовать, чтобы удовольствие не перешло в дискомфорт.

Читайте нас также:
#продукты #питание #витамины #энергия #гормоны #оргазм #здоровье #секс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    28-го ноября

    Видимо, в магазинах завалялось! Фигня это все, не так оно работает!

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сколько нужно ходить, чтобы защитить мозг от деменции: новые данные учёных
Изображение к статье: 11 ловушек, в которые мы постоянно попадаем
Изображение к статье: Полезная памятка: обследования, которые женщинам необходимо проходить ежегодно
Изображение к статье: Как стресс разрушает мозг: новые данные нейробиологов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика
Изображение к статье: На вознаграждения не жалко!
Политика
Изображение к статье: Как правильно отвечать родственникам, которые вас обесценивают
Люблю!
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео