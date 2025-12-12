Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как реагировать на назойливые вопросы о свадьбе и детях 0 186

Люблю!
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как реагировать на назойливые вопросы о свадьбе и детях

Каждая женщина хотя бы раз сталкивалась с вопросами вроде «Когда выйдешь замуж?» или «Когда планируешь детей?». Часто за ними скрываются личные, деликатные обстоятельства, которые не стоит обсуждать с каждым встречным. Тем не менее, люди порой забывают о нормах приличия. Предлагаем несколько способов, как реагировать на бестактные вопросы и свести их к минимуму.

Отшутиться

Если не хотите обидеть спрашивающего — например, любящую бабушку — можно ответить с юмором. На вопрос о замужестве скажите, что выбираете платье уже три года и никак не подберёте подходящее под свои бездонные глаза. На вопрос о детях можно ответить, что займётесь этим, когда выберете имена для всех пяти наследников, о которых мечтаете. Такой ответ остаётся вежливым, но аккуратно даёт понять, что обсуждать интимные детали вы не намерены.

Вопросом на вопрос

Этот способ удобен при общении с посторонними людьми. Вежливый, но чёткий ответ — «А вы с какой целью интересуетесь?» — ставит собеседника в неловкое положение и обычно останавливает его от дальнейших расспросов.

Выплеснуть эмоции

Если кто-то задевает болезненную тему, можно открыто поделиться своими чувствами или объяснить причины. Например, когда вопросы касаются детей и вы пока не можете завести наследников, подробное объяснение может вызвать чувство неловкости у спрашивающего и остановить его в дальнейшем.

Шоковая терапия

Иногда резкий и неожиданно остроумный ответ помогает поставить болтливого человека на место. Например, если кто-то снова интересуется вашей свадьбой, можно с невозмутимым видом сказать, что как только Иван Иванович разведётся со своей любопытной женой, вы сразу же затащите его в ЗАГС. Такой приём способен быстро охладить излишнее любопытство.

Источник: kleo

Читайте нас также:
#юмор #отношения #свадьба #эмоции #общение #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Колин Фёрт, Адель, Пол Беттани и другие звёзды сыграют в новом фильме Тома Форда
Изображение к статье: Опасные фразы, которые могут разрушить даже самые крепкие отношения
Изображение к статье: Почему нельзя злоупотреблять зеленым чаем: основные риски для здоровья
Изображение к статье: Дорогая женщина: топ простых приемов, чтобы создать образ на миллион

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео