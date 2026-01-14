Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Салат с куриным филе и апельсинами: оригинальный и лёгкий рецепт 0 173

Люблю!
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Салат с куриным филе и апельсинами: оригинальный и лёгкий рецепт

Этот салат подойдёт для праздничного стола или лёгкого ужина. Нежное куриное филе, сочные апельсины и пикантный чернослив создают необычное, но гармоничное сочетание вкусов.

Время приготовления

1 час 10 минут

Пищевая ценность

173 ккал на 100 г

Ингредиенты

  • Куриное филе — 350 г
  • Твёрдый сыр — 160 г
  • Чернослив — 80 г
  • Апельсин (мякоть) — 200 г
  • Грецкие орехи — 80 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Белый йогурт — 180–200 г
  • Чёрный перец горошком — 6 шт.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления

Куриное филе выложите в кастрюлю, залейте холодной водой, добавьте соль, чёрный перец и лавровый лист. Варите после закипания около 30 минут. Готовое мясо остудите прямо в бульоне, затем нарежьте средними кубиками.

Чернослив промойте, залейте горячей водой на 5 минут, обсушите и мелко нарежьте. Апельсин очистите от кожуры и белых плёнок, мякоть нарежьте небольшими кусочками.

Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде в течение 2–3 минут и крупно порубите ножом. Сыр натрите на мелкой тёрке, чеснок пропустите через пресс.

В глубокой миске соедините куриное филе, чернослив, апельсин, сыр, орехи и чеснок. Добавьте йогурт, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте. Переложите салат в салатник и уберите в холодильник на 10 минут перед подачей.

Полезный совет

Если апельсин слишком сочный, используйте только мякоть, удалив лишний сок, чтобы салат не получился водянистым.

Источник

Читайте нас также:
#кулинария #чернослив #грецкие орехи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Топ-3 знака Зодиака, которые честны
Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Изображение к статье: Почему кожа зимой «горит» и шелушится: 5 ошибок ухода, которые вы допускаете

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Может ли питомец испытывать аллергию на человека?
В мире животных
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео