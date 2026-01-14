Этот салат подойдёт для праздничного стола или лёгкого ужина. Нежное куриное филе, сочные апельсины и пикантный чернослив создают необычное, но гармоничное сочетание вкусов.
Время приготовления
1 час 10 минут
Пищевая ценность
173 ккал на 100 г
Ингредиенты
- Куриное филе — 350 г
- Твёрдый сыр — 160 г
- Чернослив — 80 г
- Апельсин (мякоть) — 200 г
- Грецкие орехи — 80 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Белый йогурт — 180–200 г
- Чёрный перец горошком — 6 шт.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Соль — по вкусу
Способ приготовления
Куриное филе выложите в кастрюлю, залейте холодной водой, добавьте соль, чёрный перец и лавровый лист. Варите после закипания около 30 минут. Готовое мясо остудите прямо в бульоне, затем нарежьте средними кубиками.
Чернослив промойте, залейте горячей водой на 5 минут, обсушите и мелко нарежьте. Апельсин очистите от кожуры и белых плёнок, мякоть нарежьте небольшими кусочками.
Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде в течение 2–3 минут и крупно порубите ножом. Сыр натрите на мелкой тёрке, чеснок пропустите через пресс.
В глубокой миске соедините куриное филе, чернослив, апельсин, сыр, орехи и чеснок. Добавьте йогурт, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте. Переложите салат в салатник и уберите в холодильник на 10 минут перед подачей.
Полезный совет
Если апельсин слишком сочный, используйте только мякоть, удалив лишний сок, чтобы салат не получился водянистым.
