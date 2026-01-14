Этот салат подойдёт для праздничного стола или лёгкого ужина. Нежное куриное филе, сочные апельсины и пикантный чернослив создают необычное, но гармоничное сочетание вкусов.

Время приготовления

1 час 10 минут

Пищевая ценность

173 ккал на 100 г

Ингредиенты

Куриное филе — 350 г

Твёрдый сыр — 160 г

Чернослив — 80 г

Апельсин (мякоть) — 200 г

Грецкие орехи — 80 г

Чеснок — 1 зубчик

Белый йогурт — 180–200 г

Чёрный перец горошком — 6 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Соль — по вкусу

Способ приготовления

Куриное филе выложите в кастрюлю, залейте холодной водой, добавьте соль, чёрный перец и лавровый лист. Варите после закипания около 30 минут. Готовое мясо остудите прямо в бульоне, затем нарежьте средними кубиками.

Чернослив промойте, залейте горячей водой на 5 минут, обсушите и мелко нарежьте. Апельсин очистите от кожуры и белых плёнок, мякоть нарежьте небольшими кусочками.

Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде в течение 2–3 минут и крупно порубите ножом. Сыр натрите на мелкой тёрке, чеснок пропустите через пресс.

В глубокой миске соедините куриное филе, чернослив, апельсин, сыр, орехи и чеснок. Добавьте йогурт, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте. Переложите салат в салатник и уберите в холодильник на 10 минут перед подачей.

Полезный совет

Если апельсин слишком сочный, используйте только мякоть, удалив лишний сок, чтобы салат не получился водянистым.

