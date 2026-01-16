Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых

Исследователи проанализировали свыше 14 тысяч часов ночного отдыха.

Учёные пришли к выводу, что прохладный воздух в спальне во время ночного отдыха может положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы у людей старшего возраста. Оказалось, что поддержание температуры ниже 24 градусов помогает снизить нагрузку на сердце. Об этом сообщает BMJ Medicine.

В эксперименте приняли участие 47 жителей Австралии в возрасте от 65 лет. В их домах были установлены датчики, которые круглосуточно фиксировали температуру в спальнях, а носимые приборы регистрировали пульс и показатели вариабельности сердечного ритма во время сна.

Исследователи проанализировали свыше 14 тысяч часов ночного отдыха и обнаружили, что при превышении отметки в 24 градуса возрастает риск снижения вариабельности сердечного ритма. При дальнейшем росте температуры от диапазона 24–26 градусов до 28–32 последовательно увеличивалась вероятность автономных нарушений и учащения пульса, что указывает на усиление стрессовой нагрузки на нервную систему.

По словам специалистов, перегрев во время сна заставляет организм активнее перераспределять кровоток для охлаждения, из-за чего возрастает нагрузка на сердце и замедляются восстановительные процессы. Наиболее заметно этот эффект проявляется у пожилых людей, так как с возрастом снижается способность адаптироваться к тепловому стрессу.

#медицина #сон #стресс #температура #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео