Эмоции и импульсивность женщин иногда приводят к конфликтам в браке. Астрологи выделили знаки зодиака, представители которых чаще всего «пилят» мужей.
1. Овен
Овны реагируют на конфликты максимально ярко:
- мгновенно поднимают шум,
- сразу начинают выяснять отношения,
- требуют доказать мужу их правоту.
Партнёру часто проще признать ошибку, чем спорить.
2. Стрелец
Стрельцы отличаются излишней дотошностью:
- придираются к партнёру в любое время,
- любую мелочь превращают в серьёзную проблему, требующую немедленного решения.
3. Водолей
Водолеи уверены в своём превосходстве:
- дают советы даже тогда, когда их никто не просил,
- имеют собственное мнение по каждому вопросу,
- частая фраза мужей: «Я же говорила!».
Оставить комментарий