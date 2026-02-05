Максим Галкин поймал новую волну популярности благодаря своим сексапильным фото. И поэтому теперь он балует фанатов свежим контентом по несколько раз в день. Вчера юморист преподнес фолловерам особый сюрприз — он опубликовал снимок с Аллой Пугачевой.

Звездные супруги сфотографировались вместе в зимних спортивных шапках. Примадонна была в белой майке и черной кофте поверх, Максим же снова предстал в черном облегающем костюме, которым уже не раз дразнил публику.

Соцсети.

Комментарии под фото были восторженными — многие были несказанно рады видеть Аллу Борисовну, которая не очень-то и часто появляется в блоге мужа. «Что за чудо-зелье вы оба приняли?», «Чтоб не забыли, для кого роза цвела», «Продолжайте, нам нравится этот контент», «Напомнил, чей он PRO MAX», «Алла Борисовна решила напомнить поклонницам, чей это мужчина», «Алла пришла обозначить территорию», — написали пользователи Сети.

Триумф Галкина в соцсетях связан с его преобразившейся внешностью. Он стал более брутальным, а также отпустил бороду. Однако есть мнение, что артист не просто «посвежел» благодаря спорту и питанию, а прибегнул к радикальным методам в виде подтяжки лица. Но сам Максим это не комментировал.