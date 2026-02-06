Baltijas balss logotype
Отказ от курения снижает риск инфаркта уже в первые сутки 0 122

Люблю!
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отказ от курения снижает риск инфаркта уже в первые сутки

Уже через 20 минут после последней сигареты нормализуется пульс.

Испанский врач Ана Перес Баллеста сообщила, что положительные изменения в организме начинаются почти сразу после отказа от курения. Уже через сутки снижается риск инфаркта, а через 48 часов запускается восстановление нервных окончаний дыхательных путей. Об этом пишет 20minutos.

По данным специалиста, уже через 20 минут после последней сигареты нормализуется пульс и уменьшается нагрузка на сердце. Спустя 24 часа концентрация угарного газа в крови сокращается примерно вдвое, растёт уровень кислорода, что ведёт к снижению риска сердечного приступа.

Через двое суток начинают восстанавливаться нервные окончания дыхательных путей, что улучшает обоняние и вкусовое восприятие. В последующие недели наблюдаются изменения в работе лёгких: реснички дыхательных путей эффективнее очищают их, снижается частота инфекций, облегчается дыхание. Врач отмечает, что функция лёгких может улучшиться примерно на десять процентов, что особенно важно для людей с бронхитом и другими респираторными заболеваниями.

В долгосрочной перспективе отказ от курения существенно снижает риск инсульта, деменции и ряда онкологических заболеваний. Хотя бросить курить непросто, благотворное влияние на организм начинается практически сразу.

#врач #онкология #курение #инфаркт #сердце #дыхание #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

