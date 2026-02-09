Baltijas balss logotype
Что происходит с телом, когда не хватает омега-3 — объяснила врач 0 378

Люблю!
Дата публикации: 09.02.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: Что происходит с телом, когда не хватает омега-3 — объяснила врач

Жирные кислоты омега-3 необходимы нашему организму. Однако не спешите принимать БАДы, говорят врачи. Ценную омегу в первую очередь надо получать из еды, ведь это самый простой и безопасный способ.

Омега-3 — это полиненасыщенные жирные кислоты с особым строением. Они входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов, необходимы для развития здоровой зрительной, эндокринной, кровеносной, иммунной систем.

Когда ценных кислот не хватает, это отражается на самочувствии. Одно из последствий — хроническое воспаление, говорит эндокринолог Вероника Савенко.

«Хроническое воспаление — это воспаление, которое не дает температуры и острой боли, но годами повреждает сосуды, печень, гормональную систему и обмен веществ», — поясняет эндокринолог.

Хроническое воспаление — ключевой механизм, который связывает ожирение, инсулинорезистентность, атеросклероз и гормональные сбои.

Помните, что жировая ткань — это активный гормональный орган, который можно считать главным союзником хронического воспаления. Чем существеннее проблемы с весом, тем выше вероятность, что у человека будут проблемы со сном, хронический стресс, повышенный риск преддиабета или диабета.

Омега-3 (EPA и DHA) — это противовоспалительные жирные кислоты. Давайте разберемся, что они дают организму и как может проявляться их дефицит.

Что происходит в организме при нехватке омега-3

Повышается «плохой» холестерин, сосуды теряют эластичность. Именно омега-3 снижает уровень триглицеридов и улучшает липидный профиль, тем самым защищая от холестериновых бляшек. Сосуды становятся сильнее, снижается риск атеросклероза, повышенного давления и болезней сердца.

Печень становится жирной. Омега-3 улучшает чувствительность органа к инсулину, защищая печень от жирового гепатоза.

Болят суставы, появляется скованность движений. Жирные кислоты уменьшают воспалительную боль, восстанавливают мышцы. По этой причине они так необходимы пожилым и людям с артритами и артрозами.

Ухудшается память, снижается концентрация. Омега-3 (DHA) — строительный компонент нейронов, который улучшает нейропластичность. Он также снижает нейровоспаление, которое заставляет нас страдать от провалов в памяти.

Зрение начинает падать. Омега-3 необходима и для наших глаз, так как она поддерживает качество зрения.

Страдает мочевыводящая система. За счет снижения системного воспаления омега-3 может уменьшать воспалительный фон при хронических состояниях, то есть помогать при цистите, пиелонефрите, мочекаменной болезни.

Ухудшается обмен веществ и работа гормональной системы. Омега-3 не гормон, но она улучшает чувствительность гормональных рецепторов и снижает воспаление, мешающее работе инсулина и лептина — «гормона голода».

Получается, что омега-3 — это необходимый элемент для правильной работы практически всех органов и систем организма.

#питание #память #витамины #зрение #сердце #здоровье
