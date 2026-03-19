Салаты с морепродуктами всегда занимают особое место на столе. Один из интересных вариантов — салат с кальмарами по-камчатски. В нем используются простые и знакомые ингредиенты, однако оригинальная заправка с маринованным имбирем и зернистой горчицей придает блюду яркий и необычный вкус.

Ингредиенты

400 г очищенных кальмаров

2 куриных яйца

1 репчатый лук

1 морковь

140 г консервированной кукурузы

6 маринованных огурцов (корнишонов)

3 ст. л. майонеза

20 г маринованного имбиря

1 ч. л. зернистой горчицы

2 ст. л. растительного масла

соль по вкусу

смесь перцев по вкусу

Подготовка кальмаров

Кальмаров опустите в кипящую подсоленную воду примерно на одну минуту. После этого сразу переложите их в дуршлаг и обдайте холодной водой. Затем нарежьте морепродукты тонкими полосками или кольцами.

Яичные блинчики

Яйца взбейте со щепоткой соли и приготовьте на смазанной маслом сковороде два тонких блинчика. Когда они остынут, сверните их рулетом и нарежьте тонкой соломкой. Добавьте их к нарезанным кальмарам.

Овощная основа

Лук нарежьте четвертькольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. После жарки дайте лишнему маслу стечь и переложите овощи в салатник.

Сборка салата

К основным ингредиентам добавьте консервированную кукурузу без жидкости и нарезанные тонкими ломтиками маринованные огурцы.

Приготовление заправки

Маринованный имбирь мелко порубите и смешайте с майонезом, зернистой горчицей и смесью перцев. Получившийся соус добавьте в салат и аккуратно перемешайте.

Перед подачей салату желательно дать немного настояться — так ингредиенты лучше пропитаются заправкой. Благодаря сочетанию кальмаров, овощей и пикантного соуса блюдо получается нежным, сытным и отлично подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.