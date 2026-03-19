Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Салат с кальмарами по-камчатски: необычная закуска с пикантной заправкой

Люблю!
Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Салат с кальмарами по-камчатски: необычная закуска с пикантной заправкой

Салаты с морепродуктами всегда занимают особое место на столе. Один из интересных вариантов — салат с кальмарами по-камчатски. В нем используются простые и знакомые ингредиенты, однако оригинальная заправка с маринованным имбирем и зернистой горчицей придает блюду яркий и необычный вкус.

Ингредиенты

  • 400 г очищенных кальмаров
  • 2 куриных яйца
  • 1 репчатый лук
  • 1 морковь
  • 140 г консервированной кукурузы
  • 6 маринованных огурцов (корнишонов)
  • 3 ст. л. майонеза
  • 20 г маринованного имбиря
  • 1 ч. л. зернистой горчицы
  • 2 ст. л. растительного масла
  • соль по вкусу
  • смесь перцев по вкусу

Подготовка кальмаров

Кальмаров опустите в кипящую подсоленную воду примерно на одну минуту. После этого сразу переложите их в дуршлаг и обдайте холодной водой. Затем нарежьте морепродукты тонкими полосками или кольцами.

Яичные блинчики

Яйца взбейте со щепоткой соли и приготовьте на смазанной маслом сковороде два тонких блинчика. Когда они остынут, сверните их рулетом и нарежьте тонкой соломкой. Добавьте их к нарезанным кальмарам.

Овощная основа

Лук нарежьте четвертькольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. После жарки дайте лишнему маслу стечь и переложите овощи в салатник.

Сборка салата

К основным ингредиентам добавьте консервированную кукурузу без жидкости и нарезанные тонкими ломтиками маринованные огурцы.

Приготовление заправки

Маринованный имбирь мелко порубите и смешайте с майонезом, зернистой горчицей и смесью перцев. Получившийся соус добавьте в салат и аккуратно перемешайте.

Перед подачей салату желательно дать немного настояться — так ингредиенты лучше пропитаются заправкой. Благодаря сочетанию кальмаров, овощей и пикантного соуса блюдо получается нежным, сытным и отлично подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

#кулинария #овощи #заправка #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео