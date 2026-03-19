Салаты с морепродуктами всегда занимают особое место на столе. Один из интересных вариантов — салат с кальмарами по-камчатски. В нем используются простые и знакомые ингредиенты, однако оригинальная заправка с маринованным имбирем и зернистой горчицей придает блюду яркий и необычный вкус.
Ингредиенты
- 400 г очищенных кальмаров
- 2 куриных яйца
- 1 репчатый лук
- 1 морковь
- 140 г консервированной кукурузы
- 6 маринованных огурцов (корнишонов)
- 3 ст. л. майонеза
- 20 г маринованного имбиря
- 1 ч. л. зернистой горчицы
- 2 ст. л. растительного масла
- соль по вкусу
- смесь перцев по вкусу
Подготовка кальмаров
Кальмаров опустите в кипящую подсоленную воду примерно на одну минуту. После этого сразу переложите их в дуршлаг и обдайте холодной водой. Затем нарежьте морепродукты тонкими полосками или кольцами.
Яичные блинчики
Яйца взбейте со щепоткой соли и приготовьте на смазанной маслом сковороде два тонких блинчика. Когда они остынут, сверните их рулетом и нарежьте тонкой соломкой. Добавьте их к нарезанным кальмарам.
Овощная основа
Лук нарежьте четвертькольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. После жарки дайте лишнему маслу стечь и переложите овощи в салатник.
Сборка салата
К основным ингредиентам добавьте консервированную кукурузу без жидкости и нарезанные тонкими ломтиками маринованные огурцы.
Приготовление заправки
Маринованный имбирь мелко порубите и смешайте с майонезом, зернистой горчицей и смесью перцев. Получившийся соус добавьте в салат и аккуратно перемешайте.
Перед подачей салату желательно дать немного настояться — так ингредиенты лучше пропитаются заправкой. Благодаря сочетанию кальмаров, овощей и пикантного соуса блюдо получается нежным, сытным и отлично подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.
Оставить комментарий